據匿名消息稱，雖然中美兩國代表進行了接觸，但中方官員表示，美國尚未給出若要取消對華關稅，期望中國在芬太尼問題上應具體採取哪些措施。第二波關稅的實施令中美兩國的工作級別官員都很意外。

報道引述消息指，美國總統特朗普的團隊反對沒有就芬太尼問題給出明確要求的說法，並提到白宮通過華盛頓外交官向中方傳遞了信息，其中包括中國駐美大使謝鋒。

報道引述消息指，美方提出的要求包括中國停止向墨西哥出口生產芬太尼的化學品，對走私者判處死刑，以及要求《人民日報》頭版刊登文章譴責芬太尼貿易。《人民日報》通常在頭版刊登關於中國國家主席習近平的文章。

雙方之間的分歧，包括在是否提出明確要求的問題上，表明特朗普和習近平的外交方式存在根本性差異。比如，特朗普親自上陣與加拿大和墨西哥領導人進行貿易談判，但按照中國的行事方式，通常要求在習近平與特朗普通話前，將大部分細節處理妥當。

報道指，特朗普正式上任前雙方有過一次通話，並表示將保持戰略溝通渠道，但此後尚未有過通話，雖然特朗普2月份時曾表示兩人將很快再進行對話。一位了解白宮想法的報道引述消息指，目前沒有安排兩國領導人面對面會晤的計劃。

一位白宮官員表示，美國已向中國明確表達了期望。美國財政部和商務部沒有回覆置評請求。中國外交部、商務部和財政部沒有回覆置評請求。

報道指，中方官員更傾向於在中國外長王毅和美國國家安全顧問Mike Waltz之間建立溝通渠道，類似於拜登時代的安排。中國外交部長王毅曾稱，任何一個國家都不能幻想一邊對華打壓遏制，一邊與中國發展良好關係。

報道引述消息指，王毅上個月去紐約參加聯合國會議時，特朗普政府沒有人與他接觸，並稱中國認為此舉失去了建立後方重要溝通渠道的機會。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，無法建立可信的溝通渠道讓北京方面有些不滿。他說道，特朗普團隊還沒有弄清楚到底想從中國得到什麼，沒有連貫的政策。

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