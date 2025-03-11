報道指，隨著數以百萬計的用戶湧入平台，DeepSeek的聊天機器人經常出現服務中斷。出於數據安全方面的考慮，世界各地主管部門正在限制其使用。美國在考慮採取一些措施，包括禁止DeepSeek在其政府設備上使用。其他互聯網公司則正在利用DeepSeek的免費代碼來推進自己的業務。

《華爾街日報》引述知情人士透露，創始人梁文鋒向同事透露，他不急於獲得投資，擔心引入外部投資者可能會干預DeepSeek的決策。梁文鋒對與政府有關聯的投資者也持謹慎態度，因他認為，與北京方面的聯繫可能會加大DeepSeek的AI模型在全球獲得採用的難度。

梁文鋒於2月17日受邀參加與中國領導人習近平的會談。據知情人士透露，國有的中國銀行已提出向該公司提供低息貸款。

據知情人士透露，最近幾周，騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）等中國科技公司的管理人士已與梁文鋒會面，討論潛在的合作事宜。消息人士又指，梁文鋒不想對DeepSeek的核心AI模型收費，這些模型目前是免費的。

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