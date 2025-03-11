瑞銀中國科技硬體分析師俞佳表示，小幅下調2025/2026年中國晶圓製造設備（WFE）支出預測，分別跌2%及跌1%，主要反映2024年12月美國出口管制的影響，部分中國超大規模雲廠商大幅增加AI（人工智能）資本支出可能帶來的WFE增量需求所抵消。
隨著中國多個資本支出專案的可見度提高，該行預計由於出口管制收緊，今年國內WFE 公司在中國頭部晶圓廠中的份額將進一步加速增長。雖然出口管制會否進一步收緊的不確定性仍然存在，但該行的進口資料分析表明，國內晶圓廠可能已備足關鍵設備庫存，以應對短期產能擴張。
俞佳指出，之前已指出DeepSeek或中國在AI領域的崛起最終可能利好中國WFE需求。由於AI需求不斷增長，多個項目正在建設或考慮中。該行認為，2024年覆蓋的3家WFE 公司的總收入佔中國WFE總支出的13%至14%，顯示國產替代空間仍然廣闊。由於對實體清單上的公司的出口管制更加嚴格，該行認為中國公司在國內頭部晶圓廠中的份額將加速增長。
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