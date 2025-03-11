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鄧澔暐：新股回撥機制「行之有效」 倡調整觸發條件及基投分貨比例設限

港交所（0388）上年12月底就新股定價機制作諮詢，諮詢期直至下周三（19日）。香港保薦人主管協會會長鄧澔暐表示，新股回撥機制於1998推出，過去二十多年來「行之有效」，而港交所現諮詢文件中提出於回撥機制的建議為「一面倒」，他認為下調給予新股公開發售部分回撥比例，非為解決問題的方法，並建議港交所可循調整觸發回撥的超額比例條件，以及於國際配售中規限基石投資者分配比例著手。

港交所諮詢文件提出，強制給予公開發售部份，最低比例建議定在5%，高倍數超購下回撥最多至20%，另一選項為限定10%，不設回撥機制。

鄧澔暐表示，現港交所希望透過改革新股回撥機制，減少公開發售部分的分配比例，令國際配售的分貨提高。但他提到其諮詢文件，並無就基石投資者認購比例設上限，而現時基投於新股首次公開發售（IPO）可「霸佔」一大部分，形成機構投資者可獲分派比例較少的「先天性缺憾」，而繼電子新股平台FINI推出後，推高超額認購倍數而觸發回撥時，建簿配售的機構投資者「分貨」則更為之少。

鄧澔暐認為，其回撥機制不應有大改變，港交所提出的回撥機制建議，有機會產生更混亂的情况，令新股定價更為反映不到現實。他表示發行人總是希望，新股定價「愈高愈好」，而投資者亦常盼於認購新股時，能取得合理及便宜的價錢，指新股定價機制「永遠不能完美」、均衡平衡各方持份者的利益。

現新股公開發售及國際配售的機制，其最低觸發回撥的超額倍數15倍以上、50倍以下，觸發比例國際配售為七成、公開發售為三成。鄧澔暐續稱，FINI推出後，券商及投資者融資成本大減，令到投資者可「頂頭槌飛」、「食全餐」，即借盡孖資認購新股，但他指出FINI設計本身為沒問題，指出港交所可考慮因應系統出現，而調整觸發回撥機制的超額比例條件。

被問到觸發條件應該如何調整時，鄧澔暐提到，證監會行政總裁梁鳳儀早前亦稱，現時新股超購倍數「含金量」大不如前，笑言若改革的話，需要於「超額倍數後面加多個零」，至於實際如何改則為港交所責任、根據科學及數據方式提出建議並改革。

市傳現時有投資者向多間券商，借盡孖展認購新股，但最後利用重複認購機制，無需接貨，但最後推高超購倍數。鄧澔暐稱，重複認購問題一直存在，他認為審核認購人身份為股份過户處的責任。

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