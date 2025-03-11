moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指跌1點 北水轉流出 盈富成交創新高 伙恒生國企共佔大市成交20%

投資者對美國經濟前景的擔憂加劇，美股隔晚下跌，亞股今早承接跌勢而全線向下，港股早段曾見近一周低，美期轉升，A股臨收市亦轉升，美匯軟，人民幣升值見兩日最強。港股亦跟隨於尾市轉升，最終科指、國指以升市收市，恒指則跌1點，連跌第3日。科技股普遍隨美股下跌，逆市升的有快手（1024）、騰訊（0700），快手創年半高；內需、藥、車股、公用股亦上升，金融股普遍向下。資金追入指數ETF，大市成交首位為盈富基金（2800），成交金額增4.97%，至404.6億元，創新高。成交第二多的恒生中國企業（2828）成交金額增78.27%，至238.81億元，是2024年9月27日後最多。兩隻ETF成交已佔大市成交20.9%。

大市成交微增至3070億元，連續第4日高於3000億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）連續第3日減少，北水更轉流出，流出金額見兩周最多。恒指高低波幅連續3日多於600點。

恒指今早低開508點，高位升75點，低位跌545點，高低波幅620點。上升股份比例為34.04%，下跌為33.97%，無升跌為31.97%。

恒指收市跌1點或0.01%，報23782點，大市成交金額3070億元，較上日增加1.73%，是3月7日3831.66億元成交後最多；國指升30點或0.35%，報8755點。恒生科技指數收報5967點，升1.39%。

藍籌股成交金額1321.04億元，佔大市成交43.03%；科指成份股成交金額977.25億元，佔大市成交31.83%；國指成份股成交金額1166.74億元，佔大市成交38%。

24隻雙櫃台股，總成交1.24億元人民幣，相當於約1.33億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.96%，至165.72億元，佔大市成交5.39%。牛熊證成交金額76.48億元，增加46.96%；窩輪成交金額89.24億元，減少12.03%。

藍籌52隻升，25隻下跌，6隻無升跌。中生製藥（1177）升6.27%，收報3.56元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌3.72%，收報15.54元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，6隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報38.05元，升9.81%；跌幅最大的是美團（3690）收報171.6元，跌1.89%。

恒指曾跌穿10天線(23615.64點)，曾下試20天線(23170.84點)。科指曾跌穿10天線(5819.13點)，曾下試20天線(5694.61點)。

北水南下合計淨流出40.41億元，終止連續4日流入，淨流出金額是2月20日後最多，當日流出63.41億元。北水本月累計流入611.39億元，按月減少59.98%，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1271.18億元，較上日減1.51%，佔香港市場成交額由上日的21.38%減至20.7%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.29%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.47%。低見23238.36點，是3月5日23090.63點後最低。收市報23782.14點，是3月5日後收市新低，當日報23594.21點。連跌3日，累計跌587.57點，對上一次連跌3日是1月8日。

科指曾升最多1.8%，是3月7日後最大升幅，當日升幅為2.09%。高見5991.32點，是3月10日6076.28點後最高。收市報5967.23點，是3月7日後收市新高，當日報6037.44點。

國指曾升最多0.68%，是3月7日後最大升幅，當日升幅為1.63%。高見8784.35點，是3月10日8934.24點後最高。收市報8755.37點，是3月7日後收市新高，當日報8914.03點。

指數ETF表現

盈富基金（2800）曾跌最多2.24%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.45%。低見23.54元，是3月5日23.32元後最低。收市報24.04元，是3月5日後收市新低，當日報23.8元。連跌3日，累計跌0.57元，對上一次連跌3日是1月8日。成交金額增4.97%，至404.6億元，創新高。

恒生中國企業（2828）曾升最多0.6%，是3月7日後最大升幅，當日升幅為1.69%。高見89.84元，是3月10日91.42元後最高。收市報89.64元，是3月7日後收市新高，當日報91.14元。成交金額增78.27%，至238.81億元，是2024年9月27日後最多，當日達270.64億元。

南方恒生科技（3033）曾升最多1.82%，是3月7日後最大升幅，當日升幅為2.36%。高見5.87元，是3月10日5.955元後最高。收市報5.845元，是3月7日後收市新高，當日報5.9元。成交金額減27.58%，至67.21億元，是3月6日後最少，當日達66.88億元。

午後消息股表現

中汽協：中國2月汽車銷量增34.4% 新能源車增87%。

汽車股

吉利（0175）收報17.24元，升0.47%。

比亞迪（1211）收報350.2元，升1.33%。

小鵬（9868）創52周高，見98.4元，收報97.45元，升9.19%。

理想（2015）收報113元，升2.26%。

蔚來（9866）收報38.05元，升9.81%。

零跑（9863）創52周高，見47.5元，收報47.1元，升13.49%。

銀河國際：美進一步減息機會增 本地地產股優於大市。

本地地產股

新世界發展（0017）收報5.36元，跌1.65%。

新鴻基地產（0016）收報76.9元，升0.65%。

長實集團（1113）收報35.55元，升0.42%。

恒地（0012）收報23.2元，升2.65%。

信和置業（0083）收報7.83元，跌0.76%。

華置（0127）收報1.27元，升2.42%。

嘉華國際（0173）收報1.92元，跌1.03%。

收租股

領展（0823）收報36.6元，升1.95%。

嘉里建設（0683）收報17.32元，升0.81%。

鷹普精密（1286）去年多賺一成 派第二次中期股息8仙。收報2.53元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

花旗：Deliveroo退出香港 Keeta市佔率料增。美團（3690）收報171.6元，跌1.89%。

靈寶黃金（3330）折讓12%配股 籌2億。收報5.46元，跌11.07%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）收報67.55元，升1.5%。

德康農牧（2419）收報35元，升9.03%。

金斯瑞生物科技（1548）收報13.5元，跌0.3%。

鷹普精密（1286）收報2.53元，無升跌。

寶勝國際（3813）收報0.59元，跌9.23%。

陽光房地產基金（0435）收報1.92元，升0.52%。

東曜藥業－Ｂ（1875）收報2.1元，升1.94%。

裕元集團（0551）收報15.1元，跌2.96%。

義合（1662）旗下APEL擬進軍日本，擬革新醫藥及寵物健康領域。收報2.63元，跌0.38%。

華電（1071）向中證監提交分拆基建REITs材料，涉杭州天然氣熱電聯產項目。收報4.32元，升3.1%。

草姬（2593）盈警，料去年盈利倒退最多72%。創上市新低，見1.83元，收報1.85元，跌1.6%。

九毛九（9922）盈警，料去年盈利最多跌近九成。收報3.3元，升7.14%。

美團（3690）旗下Keeta加碼優惠，推1毫子買150元慳錢券。收報171.6元，跌1.89%。

爪哇控股（0251）料去年虧損顯著收窄至約1.4億元。收報1.45元，升2.11%。

中國恒大（3333）：清盤押後聆訊已於上月底舉行，法院稍後裁決。停牌。

遠東控股（0036）發盈警，料去年虧損擴大至逾6.2億元。收報0.57元，跌1.72%。

芯智控股（2166）︰派息比率由15%提升至50%。收報1.61元，升1.9%。

TOM集團（2383）去年虧損2.56億不派息。收報0.49元，跌1.01%。

豐德麗（0571）料上半財年虧損收窄最少一半。收報0.049元，跌7.55%。

九龍倉置業（1997）主席吳天海：對香港寫字樓、商場及酒店上半年表現無信心。收報20.45元，跌0.49%。

譚仔（2217）將腩肉廚餘製潤唇膏肥皂及蠟燭，由精神復元人士伙大學生製作。收報1.48元，升0.68%。

零跑（9863）去年虧損收窄至28億人幣第四季轉賺，不派末期息。創52周高，見47.5元，收報47.1元，升13.49%。

BlackRock減持匯控（0005）。收報85.2元，跌3.24%。

平保增持郵儲行（1658）。收報5.08元，無升跌。

港交所（0388）：新增泰國交易所為認可證券交易所，可申在港第二上市。收報350元，跌0.74%。

舜宇光學（2382）上月手機攝像模組出貨量跌32%。收報88.2元，升0.46%。

香港中旅（0308）發盈警，料全年少賺逾40%。收報1.13元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，德林國際（1126）創上市新高，見6.11元，收報6.11元，升2.17%；達勢股份（1405）創上市新高，見105.8元，收報105元，跌0.19%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.87元，收報5.73元，升3.24%；巨子生物（2367）創上市新高，見73.5元，收報72.8元，升5.74%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見702.5元，收報693元，升12.87%；細葉榕科技（8107）創上市新高，見0.82元，收報0.78元，跌2.5%；九方智投控股（9636）創上市新高，見42.65元，收報42.65元，升12.24%；德益控股（9900）創上市新高，見19.2元，收報18.42元，升9.64%；德翔海運（2510）創上市新高，見5.24元，收報5.16元，升9.79%；毛戈平（1318）創上市新高，見106.8元，收報104.3元，升13.31%；越疆科技（2432）創上市新高，見41.2元，收報40.55元，升11.25%；布魯可（0325）創上市新高，見118.7元，收報117.1元，升17.1%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見434.2元，收報420.6元，升6.91%；古茗（1364）創上市新高，見15.18元，收報15.04元，升21.68%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1113.35元，收報1113.35元，升0.01%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1060.25元，收報1060.25元，升0.21%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8472.95元，收報8472.95元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1174.05元，收報1174.05元，升0.05%；原生態牧業（1431）創52周高，見0.285元，收報0.28元，升12.45%；鷹君（0041）創52周高，見13.86元，收報13.56元，升6.6%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見11.5元，收報11.48元，升0.53%；HERALD HOLD（0114）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；第一太平（0142）創52周高，見4.9元，收報4.89元，升4.26%。

破頂指數成份股包括，小鵬（9868）創52周高，見98.4元，收報97.45元，升9.19%；快手（1024）創52周高，見67.5元，收報66.35元，升5.15%。

破底股方面

26隻股份創上市新低，其中十隻包括，ALCO HOLDINGS（0328）低見0.242元，收報0.25元，跌7.41%；元亨燃氣（0332）低見0.016元，收報0.017元，跌5.56%；卓悅控股（0653）低見0.117元，收報0.123元，跌3.91%；中國三迪（0910）低見0.02元，收報0.021元，無升跌；瑞安建業（0983）低見0.365元，收報0.38元，跌2.56%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.015元，收報0.016元，無升跌；科利實業控股（1455）低見0.139元，收報0.143元，跌2.72%；京基金融國際（1468）低見0.224元，收報0.255元，升3.66%；春城熱力（1853）低見1.23元，收報1.24元，跌4.62%；希瑪醫療（3309）低見1.68元，收報1.73元，跌3.35%。

41隻股份創52周低，其中十隻包括，恒基發展（0097）低見0.088元，收報0.093元，無升跌；HYPEBEAST（0150）低見0.164元，收報0.172元，無升跌；先機企業集團（0176）低見0.014元，收報0.015元，跌6.25%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.38元，收報0.39元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.5元，收報0.51元，跌1.92%；經濟日報集團（0423）低見0.72元，收報0.72元，跌2.7%；恆和集團（0513）低見0.155元，收報0.165元，無升跌；亞倫國際（0684）低見0.58元，收報0.58元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.179元，收報0.18元，跌1.64%；陽光能源（0757）低見0.067元，收報0.069元，升1.47%。

異動股

上升異動股，包括，中國生態旅遊（1371）創52周高，見0.51元，收報0.51元，升117.95%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.15元，升100%；力圖控股（1008）創52周高，見0.28元，收報0.265元，升64.6%；多點數智（2586）收報12.38元，升35.01%；薈萃國際（控股）（8041）收報0.186元，升32.86%；基地錦標集團（8460）收報0.06元，升30.43%；精技集團（3302）收報0.122元，升28.42%；盛良物流（8292）收報0.19元，升22.58%；荃信生物－Ｂ（2509）收報8.69元，升22.05%；杭品生活科技（1682）收報0.195元，升21.88%；中加國信（0899）收報0.101元，升21.69%。

下跌異動股，包括，中國蜀塔（8623）收報0.146元，跌21.08%；正味集團（2147）收報0.045元，跌18.18%；找鋼集團（6676）收報8.21元，跌18.06%；榮暉控股（8213）收報0.395元，跌17.71%；星凱控股（1166）收報0.38元，跌17.39%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.095元，跌16.67%；京城機電股份（0187）收報4.26元，跌15.48%；現代健康科技（0919）收報0.083元，跌15.31%；大健康國際（2211）收報0.149元，跌14.86%；中天湖南集團（2433）平上市低位0.1元，收報0.1元，跌14.53%；瑞港建設（6816）收報0.107元，跌13.71%。

其他報道

 

大摩維持ASMPT 「與大市同步」評級 目標價大削逾兩成至63元

鄧澔暐：新股回撥機制「行之有效」 倡調整觸發條件及基投分貨比例設限

韓國投資者上月買入港股 創三年最多

特朗普：將購買一輛全新Tesla汽車來支持馬斯克

中汽協：中國2月汽車銷量增34.4% 新能源車增87%

瑞銀因應美國晶片出口管制 下調中國半導體設備支出預測

投資者想入股DeepSeek 梁文鋒據報不急於獲取投資

銀河國際：美進一步減息機會增 本地地產股優於大市

據報目前沒有安排中美領導人面對面會晤計劃

花旗降美股評級至「中性」 上調中國股票評級至「增持」

半日沽空金額減2% 阿里沽空增44%

美銀據報裁減部分投行業務職位

鷹普精密去年多賺一成 派第二次中期股息8仙

恒指半日跌221點 曾跌穿10天線 科指跌0.68% 跌穿10天線 北水流入5800萬

新興市場ETF連續五周獲資金流入 中、港流入規模最大