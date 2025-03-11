大市成交微增至3070億元，連續第4日高於3000億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）連續第3日減少，北水更轉流出，流出金額見兩周最多。恒指高低波幅連續3日多於600點。

恒指今早低開508點，高位升75點，低位跌545點，高低波幅620點。上升股份比例為34.04%，下跌為33.97%，無升跌為31.97%。

恒指收市跌1點或0.01%，報23782點，大市成交金額3070億元，較上日增加1.73%，是3月7日3831.66億元成交後最多；國指升30點或0.35%，報8755點。恒生科技指數收報5967點，升1.39%。

藍籌股成交金額1321.04億元，佔大市成交43.03%；科指成份股成交金額977.25億元，佔大市成交31.83%；國指成份股成交金額1166.74億元，佔大市成交38%。

24隻雙櫃台股，總成交1.24億元人民幣，相當於約1.33億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.96%，至165.72億元，佔大市成交5.39%。牛熊證成交金額76.48億元，增加46.96%；窩輪成交金額89.24億元，減少12.03%。

藍籌52隻升，25隻下跌，6隻無升跌。中生製藥（1177）升6.27%，收報3.56元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌3.72%，收報15.54元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，6隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報38.05元，升9.81%；跌幅最大的是美團（3690）收報171.6元，跌1.89%。

恒指曾跌穿10天線(23615.64點)，曾下試20天線(23170.84點)。科指曾跌穿10天線(5819.13點)，曾下試20天線(5694.61點)。

北水南下合計淨流出40.41億元，終止連續4日流入，淨流出金額是2月20日後最多，當日流出63.41億元。北水本月累計流入611.39億元，按月減少59.98%，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1271.18億元，較上日減1.51%，佔香港市場成交額由上日的21.38%減至20.7%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.29%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.47%。低見23238.36點，是3月5日23090.63點後最低。收市報23782.14點，是3月5日後收市新低，當日報23594.21點。連跌3日，累計跌587.57點，對上一次連跌3日是1月8日。

科指曾升最多1.8%，是3月7日後最大升幅，當日升幅為2.09%。高見5991.32點，是3月10日6076.28點後最高。收市報5967.23點，是3月7日後收市新高，當日報6037.44點。

國指曾升最多0.68%，是3月7日後最大升幅，當日升幅為1.63%。高見8784.35點，是3月10日8934.24點後最高。收市報8755.37點，是3月7日後收市新高，當日報8914.03點。

指數ETF表現

盈富基金（2800）曾跌最多2.24%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.45%。低見23.54元，是3月5日23.32元後最低。收市報24.04元，是3月5日後收市新低，當日報23.8元。連跌3日，累計跌0.57元，對上一次連跌3日是1月8日。成交金額增4.97%，至404.6億元，創新高。

恒生中國企業（2828）曾升最多0.6%，是3月7日後最大升幅，當日升幅為1.69%。高見89.84元，是3月10日91.42元後最高。收市報89.64元，是3月7日後收市新高，當日報91.14元。成交金額增78.27%，至238.81億元，是2024年9月27日後最多，當日達270.64億元。

南方恒生科技（3033）曾升最多1.82%，是3月7日後最大升幅，當日升幅為2.36%。高見5.87元，是3月10日5.955元後最高。收市報5.845元，是3月7日後收市新高，當日報5.9元。成交金額減27.58%，至67.21億元，是3月6日後最少，當日達66.88億元。

午後消息股表現

中汽協：中國2月汽車銷量增34.4% 新能源車增87%。

汽車股

吉利（0175）收報17.24元，升0.47%。

比亞迪（1211）收報350.2元，升1.33%。

小鵬（9868）創52周高，見98.4元，收報97.45元，升9.19%。

理想（2015）收報113元，升2.26%。

蔚來（9866）收報38.05元，升9.81%。

零跑（9863）創52周高，見47.5元，收報47.1元，升13.49%。

銀河國際：美進一步減息機會增 本地地產股優於大市。

本地地產股

新世界發展（0017）收報5.36元，跌1.65%。

新鴻基地產（0016）收報76.9元，升0.65%。

長實集團（1113）收報35.55元，升0.42%。

恒地（0012）收報23.2元，升2.65%。

信和置業（0083）收報7.83元，跌0.76%。

華置（0127）收報1.27元，升2.42%。

嘉華國際（0173）收報1.92元，跌1.03%。

收租股

領展（0823）收報36.6元，升1.95%。

嘉里建設（0683）收報17.32元，升0.81%。

鷹普精密（1286）去年多賺一成 派第二次中期股息8仙。收報2.53元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

花旗：Deliveroo退出香港 Keeta市佔率料增。美團（3690）收報171.6元，跌1.89%。

靈寶黃金（3330）折讓12%配股 籌2億。收報5.46元，跌11.07%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）收報67.55元，升1.5%。

德康農牧（2419）收報35元，升9.03%。

金斯瑞生物科技（1548）收報13.5元，跌0.3%。

鷹普精密（1286）收報2.53元，無升跌。

寶勝國際（3813）收報0.59元，跌9.23%。

陽光房地產基金（0435）收報1.92元，升0.52%。

東曜藥業－Ｂ（1875）收報2.1元，升1.94%。

裕元集團（0551）收報15.1元，跌2.96%。

義合（1662）旗下APEL擬進軍日本，擬革新醫藥及寵物健康領域。收報2.63元，跌0.38%。

華電（1071）向中證監提交分拆基建REITs材料，涉杭州天然氣熱電聯產項目。收報4.32元，升3.1%。

草姬（2593）盈警，料去年盈利倒退最多72%。創上市新低，見1.83元，收報1.85元，跌1.6%。

九毛九（9922）盈警，料去年盈利最多跌近九成。收報3.3元，升7.14%。

美團（3690）旗下Keeta加碼優惠，推1毫子買150元慳錢券。收報171.6元，跌1.89%。

爪哇控股（0251）料去年虧損顯著收窄至約1.4億元。收報1.45元，升2.11%。

中國恒大（3333）：清盤押後聆訊已於上月底舉行，法院稍後裁決。停牌。

遠東控股（0036）發盈警，料去年虧損擴大至逾6.2億元。收報0.57元，跌1.72%。

芯智控股（2166）︰派息比率由15%提升至50%。收報1.61元，升1.9%。

TOM集團（2383）去年虧損2.56億不派息。收報0.49元，跌1.01%。

豐德麗（0571）料上半財年虧損收窄最少一半。收報0.049元，跌7.55%。

九龍倉置業（1997）主席吳天海：對香港寫字樓、商場及酒店上半年表現無信心。收報20.45元，跌0.49%。

譚仔（2217）將腩肉廚餘製潤唇膏肥皂及蠟燭，由精神復元人士伙大學生製作。收報1.48元，升0.68%。

零跑（9863）去年虧損收窄至28億人幣第四季轉賺，不派末期息。創52周高，見47.5元，收報47.1元，升13.49%。

BlackRock減持匯控（0005）。收報85.2元，跌3.24%。

平保增持郵儲行（1658）。收報5.08元，無升跌。

港交所（0388）：新增泰國交易所為認可證券交易所，可申在港第二上市。收報350元，跌0.74%。

舜宇光學（2382）上月手機攝像模組出貨量跌32%。收報88.2元，升0.46%。

香港中旅（0308）發盈警，料全年少賺逾40%。收報1.13元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，德林國際（1126）創上市新高，見6.11元，收報6.11元，升2.17%；達勢股份（1405）創上市新高，見105.8元，收報105元，跌0.19%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.87元，收報5.73元，升3.24%；巨子生物（2367）創上市新高，見73.5元，收報72.8元，升5.74%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見702.5元，收報693元，升12.87%；細葉榕科技（8107）創上市新高，見0.82元，收報0.78元，跌2.5%；九方智投控股（9636）創上市新高，見42.65元，收報42.65元，升12.24%；德益控股（9900）創上市新高，見19.2元，收報18.42元，升9.64%；德翔海運（2510）創上市新高，見5.24元，收報5.16元，升9.79%；毛戈平（1318）創上市新高，見106.8元，收報104.3元，升13.31%；越疆科技（2432）創上市新高，見41.2元，收報40.55元，升11.25%；布魯可（0325）創上市新高，見118.7元，收報117.1元，升17.1%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見434.2元，收報420.6元，升6.91%；古茗（1364）創上市新高，見15.18元，收報15.04元，升21.68%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1113.35元，收報1113.35元，升0.01%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1060.25元，收報1060.25元，升0.21%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8472.95元，收報8472.95元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1174.05元，收報1174.05元，升0.05%；原生態牧業（1431）創52周高，見0.285元，收報0.28元，升12.45%；鷹君（0041）創52周高，見13.86元，收報13.56元，升6.6%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見11.5元，收報11.48元，升0.53%；HERALD HOLD（0114）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；第一太平（0142）創52周高，見4.9元，收報4.89元，升4.26%。

破頂指數成份股包括，小鵬（9868）創52周高，見98.4元，收報97.45元，升9.19%；快手（1024）創52周高，見67.5元，收報66.35元，升5.15%。

破底股方面

26隻股份創上市新低，其中十隻包括，ALCO HOLDINGS（0328）低見0.242元，收報0.25元，跌7.41%；元亨燃氣（0332）低見0.016元，收報0.017元，跌5.56%；卓悅控股（0653）低見0.117元，收報0.123元，跌3.91%；中國三迪（0910）低見0.02元，收報0.021元，無升跌；瑞安建業（0983）低見0.365元，收報0.38元，跌2.56%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.015元，收報0.016元，無升跌；科利實業控股（1455）低見0.139元，收報0.143元，跌2.72%；京基金融國際（1468）低見0.224元，收報0.255元，升3.66%；春城熱力（1853）低見1.23元，收報1.24元，跌4.62%；希瑪醫療（3309）低見1.68元，收報1.73元，跌3.35%。

41隻股份創52周低，其中十隻包括，恒基發展（0097）低見0.088元，收報0.093元，無升跌；HYPEBEAST（0150）低見0.164元，收報0.172元，無升跌；先機企業集團（0176）低見0.014元，收報0.015元，跌6.25%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.38元，收報0.39元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.5元，收報0.51元，跌1.92%；經濟日報集團（0423）低見0.72元，收報0.72元，跌2.7%；恆和集團（0513）低見0.155元，收報0.165元，無升跌；亞倫國際（0684）低見0.58元，收報0.58元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.179元，收報0.18元，跌1.64%；陽光能源（0757）低見0.067元，收報0.069元，升1.47%。

異動股

上升異動股，包括，中國生態旅遊（1371）創52周高，見0.51元，收報0.51元，升117.95%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.15元，升100%；力圖控股（1008）創52周高，見0.28元，收報0.265元，升64.6%；多點數智（2586）收報12.38元，升35.01%；薈萃國際（控股）（8041）收報0.186元，升32.86%；基地錦標集團（8460）收報0.06元，升30.43%；精技集團（3302）收報0.122元，升28.42%；盛良物流（8292）收報0.19元，升22.58%；荃信生物－Ｂ（2509）收報8.69元，升22.05%；杭品生活科技（1682）收報0.195元，升21.88%；中加國信（0899）收報0.101元，升21.69%。

下跌異動股，包括，中國蜀塔（8623）收報0.146元，跌21.08%；正味集團（2147）收報0.045元，跌18.18%；找鋼集團（6676）收報8.21元，跌18.06%；榮暉控股（8213）收報0.395元，跌17.71%；星凱控股（1166）收報0.38元，跌17.39%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.095元，跌16.67%；京城機電股份（0187）收報4.26元，跌15.48%；現代健康科技（0919）收報0.083元，跌15.31%；大健康國際（2211）收報0.149元，跌14.86%；中天湖南集團（2433）平上市低位0.1元，收報0.1元，跌14.53%；瑞港建設（6816）收報0.107元，跌13.71%。

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