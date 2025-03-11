領展以遊戲方式鼓勵商戶實踐回收廚餘，設定參與性、主動性、連續性及系統性四大評分標準，達標即可成為「綠色商戶」。

過往比賽都有超過八成商戶支持，而去年Spot街市參與商戶在比賽期間的廚餘回收量較之前大幅增長達300%，比賽結束後回收量亦保持在比賽期間的80%以上。今年比賽將延伸四個鮮活街市，希望讓更多商戶認識減廢概念。

為了加強商戶對廚餘回收的認識，領展於比賽開始前先舉辦茶聚，讓商戶對廚餘分類及處理有更清晰的了解。活動邀請了環保促進會代表講解廚餘回收的重要性，提供實用技巧教育商戶如何正確分類可回收與不可回收的廚餘，更為商戶提供一個交流平台，互相分享經驗，一同構建可持續性的經營模式。

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