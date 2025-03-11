大市全日沽空金額425.15億元，較上日減少22.39%，沽空金額佔大市成交比率由上日的18.15%降至13.84%。
沽空金額最多股份為，阿里巴巴－Ｗ（9988）65億元，較上日增加56%。
今日資金炒ETF，成交創新高的盈富（2800）沽空跌88.7%，降至14.3億元，沽空比率由32.98%降至3.56%。恒生中國企業（2828）沽空減47%，降至32.7億元，沽空比率由46.55%降至13.73%。
上日盈富（2800）基金單位連續第4日下降，減少4500萬個，至總數62.98億個，是2023年3月24日後新低。上日盈富沽空亦大增5倍，至127.1億元，是2月18日後最高。
恒生中國企業，上日基金單位減少1109.6萬個，至總數3.22億個，是2月18日後低，當日為3.16億個。
上日南方恒生科技（3033），街貨則增加3000萬個，至總數75.41億個，是3月6日後高。
沽空增幅最多的股份為，金輝控股（9993）增加10691.24%，至29.56萬元；沽空減幅最多的股份為，恒生標普五百－Ｕ（9195）減少99.84%，至115元。
藍籌當中，沽空比率最高的是安踏（2020）沽空比率42.11%。科指股沽空比率最高的是百度（9888）沽空比率37.35%。
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