晉達資產管理中國股票投資組合經理馬文暢表示，以MSCI中國指數為代表的中國股票至2月底，市賬率和市盈率分別回升至1.6倍和11.8倍，與長線平均仍低，較其他新興市場有小幅折讓，美國市場更約折讓50%的折讓。她指近期中國本地投資者對中國股票配置氣氛回升，但外資仍然低配中國股票，只要稍為收窄低配差距，已可為中國股票提供明顯支持。

馬文暢指，以去年港股和A股回購4000億元（人民幣，下同）和3.2萬億元派息，股息率約有3%，相對10年期中國債息1.9%，對本地投資者相當吸引。

外資方面，至去年底外資持有A股流通市場僅2.8%，馬文暢指去年第四季內地推出一系列刺激政策，吸引本地和區內投資者進場，惟不少外資仍處於觀望，因為疫情以來有不少事件影響市場氣氛，例如對互聯網、教培、醫療行業監管引起市場疑問民企繼續增長，地產市場萎縮、通縮對內地經濟造成壓力，以及有關稅等地緣政治等影響，同時美股市場表現理想。

不過，她指市場對中國股票的看法正在上調，改變投資者氣氛是漸進的過程，他們已經見到更多證明內地持續推動支持經濟政策，進一步增加外資信心，同時投資者亦要見到內房、通縮、內需持續改善。

雖然目前外資結構性地增加港股資產配置為時尚早，不過蕭光平認為，DeepSeek出現令基本因素已有改變，市場重新審視領先人工智能企業估值，因為內地企業即使並非技術最為領前，但通過更好的執行和規模效應，亦可建立強大的業務搶佔市場。

馬文暢則指，DeepSeek重要性在於反映內地科企有頂尖的研發能力、能以更有效益的方法進入日常生活，亦顯示內企企業家精神正在恢復，相關影響可以相當廣泛，例如人工智能改善上下游產業供應鏈，在本地和國際市場加強競爭力。內地研發開支佔GDP比例追上不少已發展國家，相信DeepSeek的成功不會是孤例。

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