MCP新都城中心聯乘場內星級餐飲商戶誠意推出低至1元震撼餐飲折扣優惠，H‧COINS會員憑電子會員卡或以0 H Coins免費換領場內指定優惠。當中最吸睛的要數意大利薄餅店 「JACOMAX」，只要即場消費滿500元，即可以1元加購藍芝士蘋果Pizza。

活動期內，H‧COINS會員於於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY場內「餐飲美食」類別商戶（不包括零售食品及酒類）單一消費滿300元，經H‧COINS手機應用程式自助上載消費單據，成功登記賺取H Coins後並於手機應用程式內內 MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 頁打開印花收集卡，即可獲電子印花1枚，集齊3枚電子印花後，即有機會獲贈50元MCP餐飲電子優惠券乙張。

另外，活動期內H‧COINS會員於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY「購物天地」類別商戶（包括零售食品及酒類商戶）即日消費滿1,000元，即有機會換領100元指定餐飲商戶現金券。