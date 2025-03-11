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MCP 新都城中心推「春日滋味盛宴」優惠 1元可享藍芝士蘋果Pizza

恒地（0012）旗下將軍澳 MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期3期）將於由2025年3月14日至4月13日會推出「MCP春日滋味盛宴」推廣活動，精選餐飲商戶更推出震撼價餐飲折扣，包括1元享用藍芝士蘋果 Pizza、半價享用明爐燒鵝或龍躉兩味、10元享用滷水雜拼盆或沙茶芥蘭炒牛肉、火鍋放題第2位半價優惠等。

MCP新都城中心聯乘場內星級餐飲商戶誠意推出低至1元震撼餐飲折扣優惠，H‧COINS會員憑電子會員卡或以0 H Coins免費換領場內指定優惠。當中最吸睛的要數意大利薄餅店 「JACOMAX」，只要即場消費滿500元，即可以1元加購藍芝士蘋果Pizza。

活動期內，H‧COINS會員於於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY場內「餐飲美食」類別商戶（不包括零售食品及酒類）單一消費滿300元，經H‧COINS手機應用程式自助上載消費單據，成功登記賺取H Coins後並於手機應用程式內內 MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 頁打開印花收集卡，即可獲電子印花1枚，集齊3枚電子印花後，即有機會獲贈50元MCP餐飲電子優惠券乙張。

另外，活動期內H‧COINS會員於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY「購物天地」類別商戶（包括零售食品及酒類商戶）即日消費滿1,000元，即有機會換領100元指定餐飲商戶現金券。