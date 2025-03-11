「聯盟」表示，成立旨在匯聚全球頂尖科學家與創科精英，通過構建穩定高效的合作交流機制，促進科研創新，增進學術與產業創新合作，持續為香港建設國際創科中心注入新動能。

同時，「聯盟」於成立當日將舉行「國際院士香江論壇」，邀請來自約20個國家及地區的約50名國際院士，聚焦「人工智能與健康」和「未來城市」兩大核心議題展開討論。

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