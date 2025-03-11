該集團指，截至去年底，整體物業租用率為91.3%，比2023年6月底的93.3%，下跌兩個百分點。寫字樓及零售物業組合的相應租用率分別為92%和90.1%，較一年半前下跌1.1個百分點及2.4個百分點。期內寫字樓的續租率為65%，較一年半前9個百分點，零售物業方面則持平，企穩於79%水平。

旗艦寫字樓物業大新金融中心的租用率改善至92.2%，但是續租租金跌8.2%。上水中心購物商場的續租租金則錄得4.2%正增長，續租率達77%。期內陽光房地產以2000萬元出售新都城商場一期若干車位，平均收益率為3.5%。

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