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亞信科技預計今年大模型交付訂單可達2至3億人幣

亞信科技（1675）執行董事兼首席執行官高念書稱，DeepSeek帶動AI大模型平民化，去年亞信對非營運商完成大模型交付訂單量逾5,000萬元人民幣（下同），料今年可達約2至3億元。

高念書續稱，公司今年將加大新業務投入，預計在人員替換方面投入成本，擴大AI人才的引進。業務方面，亞信尋求傳統業務的降本增效，加強「三新業務」的數智運營、垂直行業數字化及網絡支撐系統（OSS）的業務投入，爭取業務增長。

亞信科技副總裁兼云事業部總經理傅葳補充，在客戶選擇方面，亞信將繼續推進與大大客戶的聯繫，並堅持在新能源行業的深耕合作，此外也保持與交通、金融、煙草等資金穩定的行業的合作。

董事長兼執行董事田溯寧則表示，展望2025年，亞信科技將持續聚焦AI大模型交付、5G專網與應用、數智運營，推動公司高質量發展。

該公司昨晚公布，截至2024年12月31日全年收入約為66.46億元（人民幣，下同），其中三新業務收入達25.99億元，佔總收入比重約39.1%，比2023年增長2.4個百分點。淨利潤約5.16億元，淨利潤率增長1.3個百分點至7.8% ，毛利率保持在37.4%的穩定水平。

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