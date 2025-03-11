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陽光房地產：零售結構轉變  續租時審慎些

陽光房地產（0435）今年舉行業績電話會議，集團執行董事兼行政總裁吳兆基表示，他們在處理續租時，對零售會審慎多一點，因為涉及結構轉變，因此對食肆及健康食品租務審慎些，暫時所見，影響不大。至於寫字樓續租方面，雖然市場整體空置率達15%至16%，但是他所見，因為最近金融市場好些，所以多了查詢，旗下寫字樓租用率達90%，並去到91%至92%，表現已很好。

該集團首席策略官及資產管理聯席主管沈頌華稱，在業績報告期內，旗下大新金融中心有金融及銀行租戶租用全層，明年租約到期不高，其租用率相對有壓力的甲級寫字樓而言則仍然高企。至於業績報告期內的零售物業每平方呎現行租金65.6元，則是以基本租金為準，營業額租金分成佔比少於1%。

沈頌華又指，今年上半年推進西九匯翻新，並以「櫻桃」為主題，並加強和社區之間聯繫。在電話會議上，管理層未有提供是次翻新具體投資數據，但是透露會改善該商場地下出入口，提升連接性，涉及投資規模不大。

至於該集團較早前出售新都城停車場，沈頌華透露，該商場共有450多個車位，對比商場面積而言，車位大過需求，這屬正常營運下的出售，料產生效益更大。整體而言，停車場伸整體收入4%而已。新都城一期商場翻新，主要聚焦於商場二樓，已於2023年7月完成後，引入餐飲商戶，出租率達92%，人流有所改善。

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