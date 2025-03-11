怡控去年底止的基礎溢利按年減少11%至14.71億美元，匯報股東應佔虧損則為4.68億美元，並由盈轉虧。每股末期息1.65美仙。

該集團強調，香港及新加坡業務提供穩定基礎及現金流，他們會著重現有投資組合公司投資，尋求自身的增長，將股息遞增，並在適當時物色新投資及回購。其透露，投資於聯營公司及合資項目涉及金額已增至超過53億美元，去年同期則為52億美元。

旗下怡和太平洋為首的餐廳業務，包括經營港澳台、越南及緬甸旗下必勝客、肯德基家鄉雞及PHD，在期內虧損收窄至800萬美元。代理平治汽車的仁孚香港由盈轉虧，虧損1200萬美元。持股五成的金門建築則獲利4800萬美元，按年增長6.7%。至於文華東方，由怡東改建成的One Causeway Bay將於今年下半年落成。

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