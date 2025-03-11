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前僱員指公司為進入中國市場願壓制異見 Meta：說法過時、不實

《華郵》日引述Facebook母公司Meta前全球政策總監Sarah Wynn-Williams投訴文件表示，Meta曾為了進入利潤豐厚的中國市場，而願意讓中國監督平台上的內容及壓制異見。

Meta發言人今日回應：「這本書的內容混合了過時的、先前已報導過的說法，以及對 Meta高層的不實指控。Sarah Wynn-Williams八年前因工作績效不佳與危害職場的行為而遭解僱，當時的調查結果顯示，她提出的騷擾指控缺乏事實根據且具誤導性。」

根據《華郵》取得長達78頁的投訴書副本，Meta（當時稱為Facebook）曾在2015年為中國開發一套審查系統，並計劃任命一名「主編」，由其決定刪除哪些內容，並可在社會動盪時期關閉整個網站。此外，Facebook亦同意聘用最少300名內容審查員，以支援審查系統。

投訴書又提到，朱克伯格2014年在幕後組建了一支「中國團隊」，開發可以在中國合法推出的Facebook版本，代號為「奧德林計劃」 （Buzz Aldrin），以紀念第2位踏上月球的阿波羅11號太空人奧德林。為了增強談判實力，Meta 領導層亦曾考慮改變隱私規則，以迎合中國政府要求。文件顯示，Meta內部的隱私團隊在與對中國的談判團隊會面數天後，隱私團隊願意削弱香港用戶的權利。

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