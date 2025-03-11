文章日期：2025年3月11日 20:03
丘鈦科技（1478）公布，今年2月攝像頭模組銷量合計2391萬件，按年減少16.7%，按月下降33.4%，當中手機攝像頭模組2291萬件，按年跌18%，按月降34%。
指紋識別模組方面，今年2月銷量合計1372萬件，按年上升153.7%，按月跌17.7%。
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