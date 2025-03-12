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京東MALL擬攻港 覓舖請人主打家電 緊隨淘寶港開店步伐 港申請京東秒送達達等商標

【明報專訊】內地電商巨企攻港動作不絕，繼阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港伙拍本地家居維修平台Papabo在尖沙嘴開設首間家俬及生活家品實體店後，本報獲市場消息，內地電商兼家電巨頭京東（9618）正於香港選址開設京東自營線下超級體驗店「京東MALL」，預料與內地的「京東MALL」相同，主打售賣白色、黑色家電等，並正招聘員工。本報曾就此向京東查詢，獲回覆今年「京東MALL」會在全國範圍內陸續開新店，具體開店地區以官方通告為準。

明報記者 方楚茵、毛婷婷

據消息人士透露，京東早於去年第四季已開始向本港電器零售同業高薪挖角，部署來港開設實體店。京東旗下京東產發亦於去年購入沙田利豐中心全幢、相關公司亦進駐中環怡和大廈，為進軍本港市場厲兵秣馬。

消息：去年尾開始向港同業挖角

消息人士又稱，京東去年初在深圳華強北商圈的核心地段群星廣場開業，該城市旗艦店集3C、家電、家居沉浸式體驗為一體，營業面積逾1萬平方米，超過20萬種可售商品。惟香港礙於「土地問題」，實體店規模未必如華強北店，但或會參考其經營模式，以供顧客體驗為主。

雖然暫時未知京東首家香港實體店地址，但據資料顯示，有別於傳統家電賣場，目前京東在內地自營店分兩大類，分別為「京東MALL」和城市旗艦店兩種，「京東MALL」僅主力在一二線城市開業，目前已在北京、廣州、重慶、蘇州等地開設17間門店。據消息指出，與香港較接近的深圳市南山區的首家「京東MALL」已計劃於「618購物節」（6月18日）開業。

京東在本周初亦向傳媒發座談會邀請函，指將分享京東在香港家電市場的最新策略和發展規劃，並由京東港澳台業務負責人楊肯（Ken Yeung），京東物流香港快遞業務負責人馬偉負責參會。

據邀請函，京東指隨著在香港市場的布局深入 ，注意到香港消費者對於網購的品類需求更趨多元。為此京東持續加大投入、優化供應鏈，從而提升消費者體驗。座談會將介紹京東在香港市場有關重點品類的最新布局和投入計劃，並分享市場趨勢。

而今次舉行座談會的地點在中環怡和大廈，去年十月已傳出京東以JD. COM INT'L LTD名義，承租中環怡和大廈36樓14至19號室，面積逾3,000方呎，租約期由今年6月至2027年7月，合共37個月。業界料呎租逾110元，涉資逾33萬元。

京東MALL內地一二線城市已開17店

另一方面，本報在香港知識產權署發現，京東旗下的「北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司 」在去年12月已在港申請「京東秒送」、「秒送」兩個商標，申請狀態分別是「申請已公布」及「已審查-已發出首份審查報告」；與此同時，京東旗下美國上市公司達達集團（DADA）亦透過旗下子公司「達疆網絡科技（上海）」在港申請了「DADA」及「達達」兩個商標（見圖）。

目前，達達正負責經營京東外賣業務，亦推出了「達達秒送」及「京東秒送」兩個Apps。不過，本報曾向京東查詢，會否在港發展「達達」、「秒送」及相關外賣服務時，獲京東回覆，京東秒送和外賣業務暫無在港發展計劃；達達集團亦暫無相關計劃。

自從美團（3690）旗下外賣平台Keeta在2023年攻港，以燒錢方式狙擊兩大對手Deliveroo（戶戶送）及foodpanda後，Deliveroo終在本周宣布撤出香港，並由對手foodpanda接手部分資產。而京東早前在內地推出「秒送」攪局外賣市場，更打着「只抽5%佣金」旗號，一度令對手美團股價受壓。

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