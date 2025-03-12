增加市場選擇 利好消費者

李兆波指出，內地企業攻港對消費者利好，增加市場選擇，但對於本地企業有負面影響，因以往家電、家具等行業，消費者都會希望睇實物，像家具行業，以往本港商家靠的是「識途老馬」，自行搵內地廠生產，賺中間差價，但現時內地企業攻港，將對此模式有重大打擊。

再者現時網購價錢較低，提供產品詳盡資料並於實體店展示，相信營運者只要處理好售後、安裝等問題，便會吸引到本港消費者，變相令本港商家利錢更少。而且由於家具、電器等行業難以獲壟斷法保護，故在這調整中，本地商家即使不至於「全軍覆沒」，但部分小商戶可能「生存都有問題」。

易方資本投資總監王華則指出，雖然這些巨頭的香港業務相對它們原來業務佔比很小，但京東等互聯網巨頭本身已做得很好，今次在港擴張，本地商家都比較難與內地巨頭競爭，因京東「財雄勢大，物流系統、推廣等都好有經驗」，而且亦與早年蘇寧、國美等家電巨頭來港不同，因蘇寧、國美一直受網購影響他們實體的主戰場。

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