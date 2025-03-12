美國對加拿大的鋼鋁關稅翻倍至50%，以報復安大略省對輸美電力徵收附加費，市場應聲下跌。但特朗普後來稱在重新考慮這些計劃，並可能做出「不同的關稅決定」，安大略宣布暫停對輸美電力徵收25%附加費後，特朗普收回將加拿大鋼鋁關稅翻倍至50%的威脅，股市收復部分失地。

美國前財長薩默斯預測，美國經濟今年陷入衰退的概率接近50%。但特朗普稱自己完全不擔心會出現衰退。美國眾議院表決通過權宜支出法案，在共和黨控制的參議院，法案可能需要獲得至少8名民主黨議員支持才可過關。

俄烏戰爭方面，彭博社引述西方官員稱，普京無意在任何和平談判中就土地、維和人員及烏克蘭的中立地位等要求做出讓步。美國對俄制裁效力減退，數艘被制裁俄羅斯油輪一年多來首次載貨離港。為了換取軍事援助和情報共享，烏克蘭準備接受美國提議與俄羅斯休戰30天，特朗普稱將很快與俄羅斯方面討論停火可能性。

道瓊斯工業平均指數收跌478點，跌幅1.15%，報41433點。標普500指數收跌42點，跌幅0.76%，報5572點。納斯達克綜合指數收跌32點，或0.19%，報17436點。

麥當勞跌3.31%，報306.76美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累64點，而波音升3.99%，報154.06元，貢獻道指36點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報220.84元，跌2.91%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報164.04元，跌1.1%，亞馬遜(美：AMZN)收市報196.59元，升1.05%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報605.71元，升1.29%，英偉達(美：NVDA)收市報108.76元，升1.66%，微軟(美：MSFT)收市報380.45元，升0.07%，Tesla (美：TSLA)收市報230.58元，升3.79%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.71%，報536點。德國DAX指數收跌1.3%，報22328點；法國CAC 40指數跌1.32%，報7941點；英國富時100指數收跌1.22%，報8495點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.84%，報7979點。

美國2年期債息曾升最多1.75%，是2月12日後最大升幅，當日升幅為2.31%。高見3.9514厘，是3月10日3.9852厘後最高。收市報3.9431厘，是3月7日後收市新高，當日報3.9997厘。

美國10年期債息曾升最多1.9%，是3月4日後最大升幅，當日升幅為2.28%。高見4.2933厘，是3月10日4.2953厘後最高。收市報4.2799厘，是3月7日後收市新高，當日報4.3011厘。

美2年期10年期債息差曾擴大至35.112基點，是3月6日35.666基點後最闊。收市報33.258基點，是1月31日後收市新高，當日報33.749基點。連升2日，累計升3.324點，對上一次連升2日是3月5日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至0.089基點，是3月7日1.894基點後最窄。收市報1.431基點，是3月7日後收市新高，當日報0.604基點。

金龍指數曾升最多4.21%，是3月5日後最大升幅，當日升幅為6.6%。高見8086.66點，是3月7日8166.67點後最高。收市報7979.96點，是3月7日後收市新高，當日報8049.02點。

道指曾跌最多1.76%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.78%。低見41175.37點，是2024年9月13日41128.7點後最低。收市報41433.48點，是2024年9月13日後收市新低，當日報41393.78點。連跌2日，累計跌1368.24點，對上一次連跌2日是3月4日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月4日。

標指曾跌最多1.53%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.57%。低見5528.41點，是2024年9月11日5406.96點後最低。收市報5572.07點，是2024年9月11日後收市新低，當日報5554.13點。連跌2日，累計跌198.13點，對上一次連跌2日是3月4日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月4日。

納指曾跌最多1.32%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.97%。低見17238.24點，是2024年9月11日16787.84點後最低。收市報17436.1點，是2024年9月11日後收市新低，當日報17395.53點。連跌2日，累計跌760.12點，對上一次連跌2日是3月4日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月21日。

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