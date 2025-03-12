個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.36%，折合報520.64元；阿里巴巴（9988）升4.88%，折合報135.03元；美團（3690）跌0.45%，折合報169.59元；匯控（0005）跌0.44%，折合報86.22元；建行（0939）升0.17%，折合報6.63元。

道期現升0.238%；標期現升0.34%；納期現升0.47%。日本東證指數現升0.69%；韓國KOSPI指數現升1.08%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.33%。

VIX指數隔晚跌3.37%或0.94點，報26.92點。

紐油現升0.52%或0.34美元，報66.6美元；布油現升0.46%或0.31美元，報69.88美元；金價現跌0.04%或1.28美元，報2914.62美元；LME 銅期貨隔晚升1.4%或134美元，報9662.5美元。比特幣現升0.36%或303.09美元，報83088.67美元；美國10年期債息現跌0.35%或0.0154厘，報4.2645厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，361度（1361）、國泰（0293）、平安好醫生（1833）、微博－ＳＷ（9898）、新秀麗（1910）、艾德韋宣集團（9919）、招商局置地（0978）、中信國際電訊（1883）、鴻騰（6088）、山水水泥（0691）、越南製造加工出口（0422）等。

凱升（0102）增聘四人加人董事會，董事成員增回至六人。

京東（9618）子公司因資金需求擬減持永輝超市2.94%股權，今值13億人幣。

中國建築（3311）獲東方資產管理子公司認購新股近30億元。

裕元工業（0551）去年多賺43%，末期息0.9元多近三成。

丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量跌近17%。

看準科技（2076）第四季收入增15%，純利升36%。

星島（1105）盈警，料去年度虧損擴大至約8500萬元。

陽光房地產（0435）：零售結構轉變，續租時審慎些。陽光房地產可分派收入近5億，每單位末期分派9.3仙。

亞信科技（1675）預計今年大模型交付訂單可達2至3億人幣。

中渝置地（1224）料去年虧損收窄至6.5億元。

寶勝國際（3813）上年賺4.92億元，維持穩定。

平保增持招行（3968）。

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