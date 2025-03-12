moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌14點 夜期低水17點 國泰、微博、新秀麗等業績

美股向下，港股ADR跌14點或0.06%，報23768點，即月恒指夜期跌28點，報23765點，夜期低水17點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.36%，折合報520.64元；阿里巴巴（9988）升4.88%，折合報135.03元；美團（3690）跌0.45%，折合報169.59元；匯控（0005）跌0.44%，折合報86.22元；建行（0939）升0.17%，折合報6.63元。

道期現升0.238%；標期現升0.34%；納期現升0.47%。日本東證指數現升0.69%；韓國KOSPI指數現升1.08%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.33%。

VIX指數隔晚跌3.37%或0.94點，報26.92點。

紐油現升0.52%或0.34美元，報66.6美元；布油現升0.46%或0.31美元，報69.88美元；金價現跌0.04%或1.28美元，報2914.62美元；LME 銅期貨隔晚升1.4%或134美元，報9662.5美元。比特幣現升0.36%或303.09美元，報83088.67美元；美國10年期債息現跌0.35%或0.0154厘，報4.2645厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，361度（1361）、國泰（0293）、平安好醫生（1833）、微博－ＳＷ（9898）、新秀麗（1910）、艾德韋宣集團（9919）、招商局置地（0978）、中信國際電訊（1883）、鴻騰（6088）、山水水泥（0691）、越南製造加工出口（0422）等。

凱升（0102）增聘四人加人董事會，董事成員增回至六人。

京東（9618）子公司因資金需求擬減持永輝超市2.94%股權，今值13億人幣。

中國建築（3311）獲東方資產管理子公司認購新股近30億元。

裕元工業（0551）去年多賺43%，末期息0.9元多近三成。

丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量跌近17%。

看準科技（2076）第四季收入增15%，純利升36%。

星島（1105）盈警，料去年度虧損擴大至約8500萬元。

陽光房地產（0435）：零售結構轉變，續租時審慎些。陽光房地產可分派收入近5億，每單位末期分派9.3仙。

亞信科技（1675）預計今年大模型交付訂單可達2至3億人幣。

中渝置地（1224）料去年虧損收窄至6.5億元。

寶勝國際（3813）上年賺4.92億元，維持穩定。

平保增持招行（3968）

 

其他報道

美股續創半年低 道指跌478點

電貿巨企額外成本不多 料打擊本地小商戶

京東MALL擬攻港 覓舖請人主打家電 緊隨淘寶港開店步伐 港申請京東秒送達達等商標

北水增持盈富 減持協鑫科技