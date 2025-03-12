恒指今早高開77點或0.33%，報23859點，大市成交金額44億元；國指今早高開48點或0.56%，報8803點。恒生科技指數開市報6032點，升1.09%。上升股份比例為11.08%，下跌為5.24%，無升跌為83.67%。