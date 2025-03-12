恒指今早高開77點或0.33%，報23859點，大市成交金額44億元；國指今早高開48點或0.56%，報8803點。恒生科技指數開市報6032點，升1.09%。上升股份比例為11.08%，下跌為5.24%，無升跌為83.67%。
藍籌21隻升，51隻下跌，11隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.29%，報138元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌2.79%，報19.88元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，10隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報40.9元，升7.49%；跌幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報48.6元，跌6.09%。
恒指續高於10天線(23622.77點)。科指續高於10天線(5826.98點)。
金斯瑞（1548）全年轉賺29億美元 不派息。開市報13.9元，升2.96%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，361度（1361）開市報4.52元，跌0.22%。
國泰（0293）開市報11.04元，跌0.54%。
平安好醫生（1833）開市報8.38元，升1.33%。
微博－ＳＷ（9898）開市報87.5元，跌0.79%。
新秀麗（1910）開市報20.7元，無升跌。
艾德韋宣集團（9919）開市報0.88元，跌1.12%。
招商局置地（0978）無成交，報0.236元。
中信國際電訊（1883）無成交，報2.47元。
鴻騰（6088）開市報3.17元，升1.6%。
山水水泥（0691）無成交，報0.51元。
越南製造加工出口（0422）無成交，報0.46元。
凱升（0102）增聘四人加人董事會，董事成員增回至六人。停牌。
京東（9618）子公司因資金需求擬減持永輝超市2.94%股權，今值13億人幣。開市報159.5元，跌0.37%。
中國建築（3311）獲東方資產管理子公司認購新股近30億元。無成交，報12.2元。
裕元工業（0551）去年多賺43%，末期息0.9元多近三成。開市報14.9元，跌1.32%。
丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量跌近17%。無成交，報7.59元。
看準科技（2076）第四季收入增15%，純利升36%。無成交，報67.55元。
星島（1105）盈警，料去年度虧損擴大至約8500萬元。無成交，報0.255元。
陽光房地產（0435）：零售結構轉變，續租時審慎些。陽光房地產可分派收入近5億，每單位末期分派9.3仙。開市報1.99元，升3.65%。
亞信科技（1675）預計今年大模型交付訂單可達2至3億人幣。開市報11.1元，升3.74%。
中渝置地（1224）料去年虧損收窄至6.5億元。無成交，報1.2元。
寶勝國際（3813）上年賺4.92億元，維持穩定。開市報0.6元，升1.69%。
平保增持招行（3968）。開市報47元，跌0.84%。
破頂股包括，德林國際（1126）創上市新高，見6.2元，開市報6.2元，升1.47%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見715元，開市報715元，升3.17%；零跑汽車（9863）創上市新高，見48.9元，開市報48.9元，升3.82%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見121.2元，開市報121.2元，升1.34%；德翔海運（2510）創上市新高，見5.31元，開市報5.31元，升2.91%；毛戈平（1318）創上市新高，見107元，開市報107元，升2.59%；越疆科技（2432）創上市新高，見42.95元，開市報42.95元，升5.92%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見436.4元，開市報436.4元，升3.76%；古茗（1364）創上市新高，見15.3元，開市報15.3元，升1.73%；統一企業中國（0220）創52周高，見9.36元，開市報9.36元，升0.86%；ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見8.02元，開市報8.02元，升6.51%；百仕達控股（1168）創52周高，見0.233元，開市報0.233元，升11.48%；上海復旦（1385）創52周高，見30.95元，開市報30.95元，升1.14%；杉杉品牌（1749）創52周高，見1.05元，開市報1.05元，升7.14%；百奧家庭互動（2100）創52周高，見0.61元，開市報0.61元，無升跌；和鉑醫藥－Ｂ（2142）創52周高，見8.6元，開市報8.6元，升3.24%；京信通信（2342）創52周高，見2元，開市報2元，升1.52%；心動公司（2400）創52周高，見39.4元，開市報39.4元，升1.55%；中創新航（3931）創52周高，見18.66元，開市報18.66元，升3.21。
破頂指數成份股包括，小鵬（9868）創52周高，見102.8元，開市報102.8元，升5.49%；快手（1024）創52周高，見67.5元，開市報67.5元，升1.73%。
創52周低，包括，華科智能投資（1140）低見0.07元，開市報0.07元，跌2.78%。
異動股
上升異動股，包括，速騰聚創（2498）開市報49.35元，升14.9%；力天影業（9958）開市報0.119元，升14.42%；瑞麗醫美（2135）開市報0.14元，升13.82%；百仕達控股（1168）創52周高，見0.233元，開市報0.233元，升11.48%；正味集團（2147）開市報0.049元，升8.89%；鷹普精密（1286）開市報2.75元，升8.7%；中國天保集團（1427）開市報0.255元，升8.05%；思路迪醫藥股份（1244）開市報3.23元，升7.67%；蔚來（9866）開市報40.9元，升7.49%。
下跌異動股，包括，新都酒店（8315）開市報0.045元，跌10%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報48.6元，跌6.09%；中國生態旅遊（1371）開市報0.48元，跌5.88%；源宇宙教育（1082）開市報1.75元，跌4.89%；ＦＩ南方比特幣（7376）開市報5.515元，跌4.83%；易大宗（1733）開市報1.01元，跌4.72%；南方錳業（1091）開市報0.33元，跌4.35%；第七大道（0797）開市報0.405元，跌3.57%；百利達集團控股（8179）開市報0.087元，跌3.33%。
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