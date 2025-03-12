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植田和男對日本國債息創08年後高 不太擔心

彭博社報道，日本央行行長植田和男表示，他對日本國債息升至2008年以來高位並不太擔心，暗示他不打算立即採取任何行動應對市場波動。

植田和男表示，「我的理解是，去年以來的上行趨勢反映了市場對經濟和通脹的看法，或海外利率的變動」，「我們的看法與市場的看法並無大的偏差」。

報道指，言論顯示，即使債息升穿1.5%的關鍵門檻，周一達到1.578%，日本央行也不太可能插手債券市場。該央行去年結束了孳息曲線控制計劃，植田和男多次表示息率水平應由市場來決定。

植田和男表示，「影響長期債息的最大因素之一是市場對短期利率前景的預期」，他說。「息率會根據這些預期變動是很自然的事」。

財務大臣加藤勝信周二稱，國債息上升並不全然是壞事。日央行下周將召開政策會議，市場普遍預期不會加息。

日圓連續第2日貶值。每美元兌日圓曾升值最多0.25%，升值至148.15日圓，是3月7日148.2日圓後最強，現報148.02日圓，升0.16%。每百日圓兌港元曾貶值最多0.25%，貶值至5.2452，是3月7日5.2444後最弱，現報5.2502，貶值0.15%。

 

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