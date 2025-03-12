報告指，近期美元/日圓的走勢幾乎完全可以用美元整體表現來解釋，而美元表現又是受到對聯儲局最終利率的預期以及日圓套利交易需求的推動。由於聯儲局不急於放鬆政策，再加上關稅和限制性移民政策，該貨幣對可能面臨明顯更大的下行壓力。

報告指，與聯儲局政策利率路徑相關的不確定性，可能會使美元/日圓波動率保持在高位，從而降低美元對基於風險調整的日圓套利交易的吸引力。在通脹預期走強的情况下，日本央行終端利率預期將在短期內重新上修，從而對日圓構成上行壓力。

報告指，日本需求拉動的經濟復蘇不會受到日圓走強的影響。如果日圓在短期內大幅升值到130左右或更高，對經濟的不利影響才將會更加明顯。預計日圓年末將觸及1美元兌141左右。

日圓連續第2日貶值。每美元兌日圓曾升值最多0.25%，升值至148.15日圓，是3月7日148.2日圓後最強，現報148.02日圓，升0.16%。每百日圓兌港元曾貶值最多0.25%，貶值至5.2452，是3月7日5.2444後最弱，現報5.2502，貶值0.15%。

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