港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌7.49點子至3.83792%，是3月10日後最低，當日報3.8%。對上一次終止2連升是2月27日，當日拆息報3.98155%。
港元現報7.7704元無升跌，曾貶值最多17點子，報7.7721元，亦曾升值最多7點子，報7.7697元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌60.97點子至3.27226%，是3月10日後最低；1星期HIBOR跌14.79點子至3.65214%，是3月10日後最低；2星期HIBOR跌13.08點子至3.66917%，是3月10日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌6.11點子至3.91536%，是2月17日後最低；6個月期HIBOR跌0.19點子至4.00946%，是3月7日後最低；12個月期HIBOR跌3.25點子至4.05923%，是2月19日後最低。
貨幣基礎方面，上日總額減9.34億元，至總數19726.2億元，是3月6日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減10.1億元，至總數6065.45億元，是3月6日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.05億元，至總數132.53億元，是2024年12月3日後最低。收市總結餘為446.58億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.81億元，至總數13081.64億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減0.2億元，至總數12026.82億元，是3月7日後最低。
美元指數現報103.543升值0.124點或0.12%。
美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32537%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5254%，連續4日擴闊，利差是2025年2月14日後最闊，當日差距為-0.6407%。
對上一次連續4日擴闊，是2025年2月05日，當日利差報-0.624%。
Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌2.4點子至1.758%，是3月5日後最低；1星期Shibor跌0.6點子至1.78%，是3月10日後最低；2星期Shibor跌2.8點子至1.872%，是3月7日後最低；1個月期Shibor升0.6點子至1.954%，是2024年5月6日後最高。
中長線拆息方面，6個月期Shibor升0.1點子至2.002%，是3月10日後最高；6個月期Shibor升0.1點子至2.002%，是3月10日後最高；1年期Shibor升0.6點子至2.004%，是2024年7月17日後最高。
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