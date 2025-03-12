新資本投資者入境計劃，自去年3月1日起開始接受申請，截至今年2月底已接獲逾910宗申請，預計可為香港帶來的投資金額逾270億元。

網誌全文：

裕澤香江：為全球 向世界

在全球超高淨值人士持續增長的趨勢下，家族辦公室已躍升為超高淨值財富管理的重點發展領域。家族辦公室不僅承載財富傳承的使命，更驅動創新投資與社會影響力的融合發展。

全球財富與影響力平台：連繫世界 共創新機遇

承接過去兩年「裕澤香江」（Wealth for Good in Hong Kong）高峰論壇的成功經驗，我們將在今年3月26日迎來第三屆「裕澤香江」高峰論壇。論壇不僅為環球精英搭建交流平台，更進一步彰顯香港作為全球領先的國際金融中心，如何成為一個培育夢想、處處商機的環球家族辦公室樞紐。承接剛閉幕的人大會議上通過的《政府工作報告》中提出我們要深化國際交往合作，我們把本屆論壇的主題定為「香港---為全球，向世界」，正好體現我們面對瞬息萬變的國際形勢及貿易摩擦加劇，作為內地與國際之間「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色更為關鍵。憑藉完善的獨立監管制度及法律體系，香港將持續深化與國際社會的合作，在全球舞台上展現這座城市獨特的價值與機遇。論壇將雲集全球頂尖領袖、家族辦公室掌舵人與創新先驅，一同就科技與人工智能、慈善傳承，以及工藝傳承與文化創新等議題，分享彼此的真知灼見，攜手共創更美好的未來。

「財富與投資盛薈周」啟動新動能

同時，我們會將三月底「裕澤香江」論壇舉行的那星期定位為香港「財富與投資盛薈周」。該星期多項國際頂級峰會將在港舉行，包括3月24日拉開帷幕、由米爾肯研究院（Milken Institute）舉辦的全球投資峰會（Global Investors' Symposium），緊接迎來是匯豐全球投資峰會、彭博社家族辦公室峰會。另外，由世界經濟論壇主辦，以可持續發展為主題的活動也將體現香港對綠色金融及可持續發展方面的前瞻視野。這眾多注目峰會和活動將匯聚全球家族辦公室、投資者以及企業家，共同探討財富管理和環球投資的新機遇。

打造更強大的全球財富管理樞紐

香港在財富管理方面表現一貫超卓，是亞洲最大的對冲基金中心和僅次於內地的私募基金管理中心。在港的開放式基金型公司按年更倍增至超過500家，香港有望於2028年成為全球最大的跨境財富管理中心。這些成果不僅反映了國際投資者對香港市場的信心，更是香港作為頂尖國際金融中心的實力表現。

為了進一步鞏固香港作為全球頂尖財富管理中心的領導地位，我們將於年內制定針對基金、單一家族辦公室及附帶權益的稅務優惠方案，進一步提升香港對全球資金的吸引力，促進家族辦公室生態圈的蓬勃發展，並為香港國際資產及財富管理中心注入強勁動能。我們已就優化優惠稅制的措施完成業界諮詢，我們會基於收集到的意見，與金融監管機構商討相關優化措施，預期在2025年內制訂具體方案，並於明年把建議提交立法會審議。如獲通過，有關措施可於2025至26財政年度起生效。

壯大全球家族辦公室生態圈

由投資推廣署成立的家族辦公室專責團隊，至今已踏入第三年，致力為全球家族辦公室提供多元化服務，深獲全球家族辦公室及高資產人士的認可。香港有超過2,700間單一家族辦公室，其中過半資產規模超過5,000萬美元。至今，專責團隊已協助超過160間家族辦公室在港設立或擴展業務，我們有信心達成由專責團隊協助引入200間家族辦公室的目標。去年，我們已與彭博社推出「香港家辦匯」的策略性合作計劃，旨在吸引環球家族辦公室在香港設立或擴展業務。我們自今年3月1日起，亦優化了新資本投資者入境計劃，接受申請人全資擁有的合資格私人公司，即合資格單一家族辦公室管理的家族投資控權工具的投資，務求與單一家族辦公室的稅務寬減制度產生協同效應，進一步推動本港家辦業務發展，鞏固香港作為全球領先資產及財富管理樞紐的地位。計劃自去年3月1日起開始接受申請，截至今年2月底已接獲逾910宗申請，預計可為香港帶來的投資金額逾270億元。

引領全球金融新時代

我們熱切期待3月在香港隆重舉行的多項金融及國際盛事。屆時，香港將再次展現其連繫全球、引領未來的非凡實力，彰顯國際大都會的獨特優勢。透過匯聚國際企業、人才和資金來港，香港不僅將綻放璀璨光芒，更為環球經濟開創嶄新格局，譜寫更輝煌的篇章。