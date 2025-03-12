期內，集團收入1043.71億元，按年增加10.5%。若不計及優先股股東應佔盈利及非控股權益，普通股股東應佔溢利96.07億元，按年升5.96%。

香港快運錄得虧損4億元，2023年同期錄得溢利4.33億元。集團指，短期的營運問題影響盈利表現，全年平均有五架空中巴士 A320neo 型飛機因涉及整個業界的普惠發動機問題而停飛，為飛機使用率及營運效率帶來影響。有關情況進一步惡化，因為在區內可運載量增加下短途市場票價迅速正常化，導致收益率壓力增加。

去年國泰客運收益為625.95萬元，按年增加11.9%；可用座位千米增加30.6%，而以收入乘客千米計算的客運量則增加26.8%。去年國泰航空運載乘客2280萬人次，平均每日載客6.25萬人次，按年增加26.9%。同期，貨運收益240億元，按年增加8.3%。燃油對沖收益3500萬元，2023年錄6.94億元，按年減少95%。

國泰於2024年7月贖回特區政府所持有的餘下50%的優先股，相當於98億元。此外，國泰於特區政府持有優先股期間所派發的

股息，連同於2024年9月從政府回購的認股權證，向政府合共支付了接近40億元。今年1月初，國泰亦回購了其於2026年到期，為數67億元有擔保可轉換債券當中的約68%。

集團指出，已宣布今年將有11個航點加入國泰的航空網絡，並會陸續增加新目的地。集團將於本年開通往返海得拉巴、達拉斯、烏魯木齊、羅馬、慕尼黑及布魯塞爾的航班，而香港快運於一月開通來往仙台的航班，並將於年內開通往返芽莊、小松、石垣及宮古（下地島）的航班。國泰航空及香港快運將於今年內合共營運航班前往全球超過一百個目的地。

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