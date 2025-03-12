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恒指半日跌158點 科指跌1% 北水轉流入93億

美關稅政策續使市場憂慮，美股隔晚向下，但烏克蘭準備接受停火提議，歐期上升，美期今早亦向上，日韓台股上升，A股、港股表現反覆。恒指高開77點後，曾升最多179點，24000點前遇阻，其後跌最多178點。車股、油股上升，科技股普遍下跌，阿里（9988）逆升1.27%。

恒指今早高開77點，高位升179點，低位跌178點，高低波幅358點。上升股份比例為25.22%，下跌為31.41%，無升跌為43.36%。

恒指半日跌158點或0.67%，報23623點，大市成交金額1362億元；國指跌54點或0.63%，報8700點。恒生科技指數收報5905點，跌1.03%。

藍籌股成交金額606.34億元，佔大市成交44.51%；科指成份股成交金額430.37億元，佔大市成交31.59%；國指成份股成交金額546.52億元，佔大市成交40.12%。

24隻雙櫃台股，總成交0.67億元人民幣，相當於約0.71億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少27.15%，至120.71億元，佔大市成交8.86%。牛熊證成交金額40.99億元，減少46.39%；窩輪成交金額79.71億元，減少10.67%。

藍籌22隻升，60隻下跌，1隻無升跌。新奧（2688）升2.78%，收報53.6元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌4.95%，收報11.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，20隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報41.05元，升7.88%；跌幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報47.4元，跌8.41%。

恒指下試10天線(23599.2點)。科指下試10天線(5814.3點)。

北水南下合計淨流入93.5億元，終止單日流出，淨流入金額是3月10日296.25億元後最多。北水本月累計流入704.88億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）575.2億元，較上日減54.75%，佔香港市場成交額由上日的20.7%增至21.11%。

個股表現

上日北水大手沽盈富（2800） 街貨一周高 恒生中國企業（2828）街貨半年最多。收報23.92元，跌0.5%。

恒生中國企業（2828）收報88.96元，跌0.76%。

南方恒生科技（3033）收報5.78元，跌1.11%。

蜜雪（2097）創新高後轉勢向下 仍較招股價高逾倍。創上市新高，見448元，收報403.8元，跌3.99%。

比亞迪（1211）完成433億元配售 曾升逾4% 成交逾15億。收報358元，升2.23%。

金斯瑞（1548）全年轉賺29億美元 不派息。收報13.04元，跌3.41%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，361度（1361）收報4.59元，升1.32%。

國泰（0293）收報11.16元，升0.54%。

平安好醫生（1833）收報8.19元，跌0.97%。

微博－ＳＷ（9898）收報85.15元，跌3.46%。

新秀麗（1910）收報19.92元，跌3.77%。

艾德韋宣集團（9919）收報0.91元，升2.25%。

招商局置地（0978）收報0.237元，升0.42%。

中信國際電訊（1883）收報2.47元，無升跌。

鴻騰（6088）收報3.08元，跌1.28%。

山水水泥（0691）收報0.51元，無升跌。

越南製造加工出口（0422）收報0.47元，升2.17%。

凱升（0102）增聘四人加人董事會，董事成員增回至六人。停牌。

京東（9618）子公司因資金需求擬減持永輝超市2.94%股權，今值13億人幣。收報157.2元，跌1.81%。

中國建築（3311）獲東方資產管理子公司認購新股近30億元。收報12.64元，升3.61%。

裕元工業（0551）去年多賺43%，末期息0.9元多近三成。收報14.58元，跌3.44%。

丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量跌近17%。收報7.35元，跌3.16%。

看準科技（2076）第四季收入增15%，純利升36%。收報71元，升5.11%。

星島（1105）盈警，料去年度虧損擴大至約8500萬元。收報0.255元，無升跌。

陽光房地產（0435）：零售結構轉變，續租時審慎些。陽光房地產可分派收入近5億，每單位末期分派9.3仙。收報1.98元，升3.13%。

亞信科技（1675）預計今年大模型交付訂單可達2至3億人幣。收報10.6元，跌0.93%。

中渝置地（1224）料去年虧損收窄至6.5億元。收報1.2元，無升跌。

寶勝國際（3813）上年賺4.92億元，維持穩定。收報0.57元，跌3.39%。

平保增持招行（3968）。收報47.35元，跌0.11%。

破頂股表現

破頂股包括，德林國際（1126）創上市新高，見6.2元，收報6.2元，升1.47%；達勢股份（1405）創上市新高，見108.5元，收報104.2元，跌0.76%；匯聚科技（1729）創上市新高，見5.56元，收報5.42元，升2.85%；巨子生物（2367）創上市新高，見75.2元，收報72.65元，跌0.21%；UTS MARKETING（6113）創上市新高，見3.19元，收報2.3元，跌0.43%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見798元，收報715元，升3.17%；九方智投控股（9636）創上市新高，見42.8元，收報40.85元，跌4.22%；零跑汽車（9863）創上市新高，見50元，收報49.5元，升5.1%；衛龍美味（9985）創上市新高，見12.8元，收報11.6元，升5.45%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見123.1元，收報118.2元，跌1.17%；德翔海運（2510）創上市新高，見5.47元，收報5.03元，跌2.52%；順豐控股（6936）創上市新高，見40.8元，收報40.45元，升4.25%；毛戈平（1318）創上市新高，見118元，收報103.5元，跌0.77%；越疆科技（2432）創上市新高，見57.2元，收報50.25元，升23.92%；布魯可（0325）創上市新高，見130.8元，收報116.9元，跌0.17%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見448元，收報403.8元，跌3.99%；古茗（1364）創上市新高，見16.96元，收報14元，跌6.91%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1113.45元，收報1113.45元，升0.01%；第一太平（0142）創52周高，見4.98元，收報4.94元，升1.02%；東岳集團（0189）創52周高，見10.14元，收報9.83元，升5.93%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.37元，收報0.34元，跌2.86%；統一企業中國（0220）創52周高，見9.39元，收報9.17元，跌1.19%；東方興業控股（0430）創52周高，見0.455元，收報0.455元，升13.75%。

破頂指數成份股包括，小鵬（9868）創52周高，見106元，收報97.9元，升0.46%；快手（1024）創52周高，見68.9元，收報65.95元，跌0.6%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括第七大道（0797）低見0.375元，收報0.4元，跌4.76%；科利實業控股（1455）低見0.131元，收報0.135元，跌5.59%；華章科技（1673）低見0.21元，收報0.235元，升2.17%；春城熱力（1853）低見1.18元，收報1.23元，跌0.81%；亨得利（3389）低見0.095元，收報0.098元，跌1.01%；瑞爾集團（6639）低見1.83元，收報1.89元，跌7.8%；中食民安（8283）低見0.48元，收報0.54元，跌40%；草姬集團（2593）低見1.8元，收報1.83元，跌1.08%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，綠心集團（0094）低見0.033元，收報0.035元，跌25.53%；先機企業集團（0176）低見0.014元，收報0.015元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.5元，收報0.5元，跌1.96%；恒大汽車（0708）低見0.179元，收報0.185元，升2.78%；陽光能源（0757）低見0.065元，收報0.067元，跌2.9%；華富建業金融（0952）低見0.186元，收報0.186元，無升跌；創夢天地（1119）低見1.08元，收報1.12元，升1.82%；華科智能投資（1140）低見0.07元，收報0.072元，無升跌；博維智慧（1204）低見1.89元，收報2元，升0.5%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，鷹普精密（1286）創52周高，見3.6元，收報3.5元，升38.34%；邁博藥業－Ｂ（2181）創52周高，見0.68元，收報0.63元，升28.57%；越疆科技（2432）創上市新高，見57.2元，收報50.25元，升23.92%；連成科技集團（8635）創52周高，見0.62元，收報0.59元，升22.92%；熒德控股（8535）收報0.044元，升22.22%；荃信生物－Ｂ（2509）收報10.52元，升21.06%；環球印館（8448）收報0.052元，升20.93%；艾碩控股（8341）創52周高，見0.3元，收報0.27元，升20.54%；中基長壽科學（0767）收報0.38元，升18.75%；飛揚集團（1901）收報0.097元，升18.29%。

下跌異動股，包括，中食民安（8283）創上市新低，見0.48元，收報0.54元，跌40%；綠心集團（0094）見52周低0.033元，收報0.035元，跌25.53%；中國生態旅遊（1371）收報0.38元，跌25.49%；民生國際（0938）收報0.51元，跌23.88%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.073元，跌23.16%；洢人壹方控股（8305）收報0.31元，跌20.51%；聚利寶控股（8527）收報0.2元，跌16.32%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.127元，跌15.33%；中發展控股（0475）收報0.43元，跌14%；黛麗斯國際（0333）收報0.241元，跌13.93%；中盈盛達融資擔保（1543）收報0.295元，跌13.24%。

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