文章日期：2025年3月12日 12:15
路透社引述消息報道，台積電已向英偉達 、AMD和博通建議，入股一個將運營英特爾工廠的合資企業。根據建議，台積電將負責英特爾晶圓部門的運營，但持股比例不會超過50%。台積電也曾經向高通建議。
報道指，任何最終協議都需要特朗普政府的批准。英特爾、台積電、英偉達、AMD和高通都拒絕置評。白宮和博通尚未回應路透社的查詢。
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