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台積電據報建議英偉達、AMD等 入股英特爾晶圓廠合資企業

路透社引述消息報道，台積電已向英偉達 、AMD和博通建議，入股一個將運營英特爾工廠的合資企業。根據建議，台積電將負責英特爾晶圓部門的運營，但持股比例不會超過50%。台積電也曾經向高通建議。