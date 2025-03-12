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Deliveroo撤出香港 私隱專員公署：將向戶戶送展開循規審查

外賣平台戶戶送（Deliveroo）早前宣布將會結束香港業務，事件可能影響戶戶送客戶及送遞員在個人資料私隱方面的權益。私隱專員公署公布，已根據既定程序就事件展開循規審查，以取得更多與事件有關的資料，並協助相關商戶，包括接手其業務的營運者， 以符合《私隱條例》的規定處理、刪除或轉移客戶及送遞員的個人資料，確保客戶及送遞員的個人資料不會被濫用、外洩或者流入不法分子手中作詐騙用途。

另外，私隱專員公署同時發表有關公司註冊處資料外洩事故的調查結果。該署署審視了公 司註冊處提供的超過 1,500 頁的文件，可能受影響的人士數目為 109,002 名，包括 108,575 名公司董事的香港身 份證號碼、護照號碼及／或通常住址、217 名被取消資格人士、放債人牌照申請人及 持牌放債人委任的第三方的香港身份證號碼及／或護照號碼，以及 210 名持牌放債人 聯絡人的姓名、電話號碼及／或電郵地址。調查顯示，近九成涉及的個人資料，包括公司董事資料，仍可從已登記文件中經查冊服務查閱。

私隱專員公署認為，公司註冊處在系統翻新中採取一系列保安措施，亦並無證據顯示任何「額外」的個人資料已遭不當查閱。根據《私隱條例》保障資料第4（1）原則，公署並無足夠證據顯示，公司註冊處在翻新相關系統 的過程中沒有採取所有切實可行的步驟保障所持有的個人資料，已建議處方對載有個人資料的系統進行定期及全面的檢視，確保它 們沒有其他系統設計及安全漏洞。

調查由助理個人資料私隱專員（法律）（署理）賴皓茵及首席個人資料主任（合規及查詢）郭正熙主導，因專員鍾麗玲曾任公司註冊處處長而避嫌未參與。

 

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