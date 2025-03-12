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恒指跌181點 北水成交增 流入262億史上第三高 盈富蟬聯成交榜首

美關稅政策續使市場憂慮，美期升幅收窄，美匯轉強，人民幣由早上升值見4個月最強，轉為午後貶值，上證、滬深300亦於午後由升轉跌，深成升幅收窄，港股亦跌幅擴大。恒指曾升最多179點，24000點前遇阻，收市跌181點，連跌4日，累計跌769.4點。恒指、科指均曾跌穿10天線，下試20天線。科技股下跌，內需、車股上升。

大市成交減9%，至2784億元，終止連續4日逾3000億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1277.26億元，較上日增0.47%，但終止單日流出，淨流入262.12億元，創史上第三高，最高為3月10日的296億元。北水成交增加、大市成交減，使北水佔香港市場成交額增至22.93%，是2月27日後高，當日為25.1%。盈富基金（2800）續為成交金額最多目標，但較上日減39%，至243.37億元，是3月6日後最少。

恒指今早高開77點，高位升179點，低位跌418點，高低波幅598點。上升股份比例為30.92%，下跌為36.95%，無升跌為32.12%。

恒指收市跌181點或0.76%，報23600點，大市成交金額2784億元，較上日減少9.3%，是3月5日2586.89億元成交後最少；國指跌73點或0.84%，報8682點。恒生科技指數收報5845點，跌2.04%。

藍籌股成交金額1249.51億元，佔大市成交44.88%；科指成份股成交金額900.4億元，佔大市成交32.34%；國指成份股成交金額1133.13億元，佔大市成交40.7%。

24隻雙櫃台股，總成交1.03億元人民幣，相當於約1.1億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.49%，至153.29億元，佔大市成交5.5%。牛熊證成交金額58.77億元，減少23.15%；窩輪成交金額94.52億元，增加5.91%。

藍籌20隻升，58隻下跌，5隻無升跌。新奧（2688）升4.41%，收報54.45元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌7.03%，收報11.64元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報40.15元，升5.52%；跌幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報46.8元，跌9.57%。

恒指曾跌穿10天線(23596.88點)。科指曾跌穿10天線(5808.29點)。

北水南下合計淨流入262.12億元，終止單日流出，淨流入金額是年3月10日296.25億元後最多。北水本月累計流入873.51億元，按月減少42.82%，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1277.26億元，較上日增0.47%，佔香港市場成交額由上日的20.7%增至22.93%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.76%，是3月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.29%。低見23363.98點，是3月11日23238.36點後最低。收市報23600.31點，是3月5日後收市新低，當日報23594.21點。連跌4日，累計跌769.4點，對上一次連跌4日是1月9日。第1日陰燭。

科指曾跌最多3.54%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.62%。低見5756.07點，是3月11日5715.54點後最低。收市報5845.36點，是3月5日後收市新低，當日報5757.94點。第1日陰燭。

國指曾跌最多1.88%，是3月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.13%。低見8590.34點，是3月11日8539.02點後最低。收市報8682.13點，是3月5日後收市新低，當日報8630.4點。第1日陰燭。

午後消息股表現

銀河證券：港股今年ADT可達2040億元 港交所（0388）目標價看升40%。收報349.4元，跌0.17%。

中信國際電訊（1883）去年盈利跌26% 末期息12.8仙。收報2.27元，跌8.1%。

361度（1361）全年多賺19% 末期息10港仙。收報4.59元，升1.32%。

國泰（0293）去年多賺1% 派息0.49元。創52周高，見11.54元，收報10.9元，跌1.8%。

今早及隔晚消息股表現

上日北水大手沽盈富（2800） 街貨一周高 恒生中國企業（2828）街貨半年最多。收報23.98元，跌0.25%。

恒生中國企業（2828）收報88.8元，跌0.94%。

南方恒生科技（3033）收報5.725元，跌2.05%。

蜜雪（2097）創新高後轉勢向下 仍較招股價高逾倍。創上市新高，見448元，收報396.8元，跌5.66%。

比亞迪（1211）完成433億元配售 曾升逾4% 成交逾15億。收報355元，升1.37%。

金斯瑞（1548）全年轉賺29億美元 不派息。收報12.8元，跌5.19%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，平安好醫生（1833）收報7.95元，跌3.87%。

微博－ＳＷ（9898）收報85元，跌3.63%。

新秀麗（1910）收報19.5元，跌5.8%。

艾德韋宣集團（9919）收報0.93元，升4.49%。

招商局置地（0978）收報0.238元，升0.85%。

中信國際電訊（1883）收報2.27元，跌8.1%。

鴻騰（6088）收報3.07元，跌1.6%。

山水水泥（0691）收報0.5元，跌1.96%。

越南製造加工出口（0422）收報0.485元，升5.43%。

凱升（0102）增聘四人加人董事會，董事成員增回至六人。停牌。

京東（9618）子公司因資金需求擬減持永輝超市2.94%股權，今值13億人幣。收報156.7元，跌2.12%。

中國建築（3311）獲東方資產管理子公司認購新股近30億元。收報12.82元，升5.08%。

裕元工業（0551）去年多賺43%，末期息0.9元多近三成。收報13.64元，跌9.67%。

丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量跌近17%。收報7.42元，跌2.24%。

看準科技（2076）第四季收入增15%，純利升36%。收報70.55元，升4.44%。

星島（1105）盈警，料去年度虧損擴大至約8500萬元。收報0.242元，跌5.1%。

陽光房地產（0435）：零售結構轉變，續租時審慎些。陽光房地產可分派收入近5億，每單位末期分派9.3仙。收報2.01元，升4.69%。

亞信科技（1675）預計今年大模型交付訂單可達2至3億人幣。收報10.54元，跌1.5%。

中渝置地（1224）料去年虧損收窄至6.5億元。收報1.2元，無升跌。

寶勝國際（3813）上年賺4.92億元，維持穩定。收報0.57元，跌3.39%。

平保增持招行（3968）。收報47.75元，升0.74%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見92元，收報92元，升4.72%；德林國際（1126）創上市新高，見6.21元，收報6.18元，升1.15%；達勢股份（1405）創上市新高，見108.5元，收報103.2元，跌1.71%；津上機床中國（1651）創上市新高，見23.85元，收報23.25元，升13.97%；匯聚科技（1729）創上市新高，見5.56元，收報5.46元，升3.61%；巨子生物（2367）創上市新高，見75.2元，收報71.9元，跌1.24%；UTS MARKETING（6113）創上市新高，見3.19元，收報2.34元，升1.3%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見798元，收報714元，升3.03%；九方智投控股（9636）創上市新高，見43.2元，收報42.5元，跌0.35%；零跑汽車（9863）創上市新高，見50元，收報48.8元，升3.61%；衛龍美味（9985）創上市新高，見12.8元，收報11.66元，升6%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見123.1元，收報116.7元，跌2.42%；德翔海運（2510）創上市新高，見5.47元，收報4.94元，跌4.26%；順豐控股（6936）創上市新高，見40.8元，收報40.3元，升3.87%；毛戈平（1318）創上市新高，見118元，收報102.6元，跌1.63%；越疆科技（2432）創上市新高，見57.2元，收報51.7元，升27.5%；腦動極光（6681）創上市新高，見6.99元，收報6.6元，升4.93%；布魯可（0325）創上市新高，見130.8元，收報115.8元，跌1.11%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見448元，收報396.8元，跌5.66%；古茗（1364）創上市新高，見16.96元，收報14.14元，跌5.98%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1113.45元，收報1113.45元，升0.01%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1057.7元，收報1057.7元，升0.19%；HERALD HOLD（0114）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；第一太平（0142）創52周高，見4.98元，收報4.95元，升1.23%；東岳集團（0189）創52周高，見10.14元，收報9.56元，升3.02%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.37元，收報0.345元，跌1.43%。

破頂指數成份股包括，小鵬（9868）創52周高，見106元，收報95.25元，跌2.26%；快手（1024）創52周高，見68.9元，收報65.85元，跌0.75%；農行（1288）創52周高，見4.88元，收報4.88元，升2.31%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，正商實業（0185）低見0.091元，收報0.104元，跌8.77%；世紀城市國際（0355）低見0.101元，收報0.101元，跌8.18%；德泰新能源集團（0559）低見0.139元，收報0.147元，跌4.55%；第七大道（0797）低見0.375元，收報0.4元，跌4.76%；中國三迪（0910）低見0.019元，收報0.019元，跌9.52%；華視集團控股（1111）低見0.184元，收報0.194元，升2.11%；科利實業控股（1455）低見0.131元，收報0.155元，升8.39%；華章科技（1673）低見0.2元，收報0.215元，跌6.52%；春城熱力（1853）低見1.18元，收報1.24元，無升跌；高視醫療（2407）低見5.98元，收報5.99元，跌4.92%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，綠心集團（0094）低見0.033元，收報0.039元，跌17.02%；先機企業集團（0176）低見0.014元，收報0.016元，升6.67%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.5元，收報0.51元，無升跌；WKK INTL（0532）低見0.23元，收報0.231元，跌1.28%；亞倫國際（0684）低見0.58元，收報0.58元，無升跌；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.018元，跌5.26%；恒大汽車（0708）低見0.179元，收報0.184元，升2.22%；陽光能源（0757）低見0.065元，收報0.068元，跌1.45%；非凡領越（0933）低見0.455元，收報0.455元，跌5.21%；華富建業金融（0952）低見0.186元，收報0.186元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，維亮控股（8612）收報0.235元，升100.85%；鷹普精密（1286）創52周高，見4.18元，收報4.03元，升59.29%；中國三三傳媒（8087）收報0.495元，升54.69%；荃信生物－Ｂ（2509）收報12.2元，升40.39%；醫匯集團（8161）收報0.42元，升40%；能源及能量環球（1142）收報0.66元，升37.5%；基地錦標集團（8460）收報0.08元，升33.33%；濠亮環球（8118）收報0.085元，升32.81%；熒德控股（8535）創52周高，見0.047元，收報0.047元，升30.56%；越疆科技（2432）創上市新高，見57.2元，收報51.7元，升27.5%；卓爾智聯（2098）收報0.38元，升26.67%。

下跌異動股，包括，中食民安（8283）創上市新低，見0.48元，收報0.51元，跌43.33%；中國生態旅遊（1371）收報0.32元，跌37.25%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.072元，跌24.21%；三巽控股（6611）收報0.055元，跌20.29%；國家聯合資源（0254）收報0.042元，跌19.23%；綠心集團（0094）見52周低0.033元，收報0.039元，跌17.02%；維港環保科技（1845）收報0.121元，跌16.55%；交大慧谷（8205）收報0.37元，跌15.91%；匯成國際控股（1146）收報0.077元，跌15.38%。

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