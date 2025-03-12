按地區分別計，香港及澳門業務方面，區內去年除稅後溢利約為2.2億美元，按年升3.6%，APE按年升57%至8億美元。按相應基準計，CSM按年升1.17倍至4.18億美元。NBV按年升近33%至3.33億美元。

泰國及柬埔寨業務方面，區內去年除稅後溢利約為1.48億美元，按年跌2%。APE按年跌7%至5.8億美元。按相應基準計，區內CSM約為4億美元，按年跌8%，NBV按年跌近8%至2.8億美元。

日本業務方面，區內去年APE、CSM及NBV均錄得按年升幅，日本業務除稅後經營溢利，按年升近18%至1.93億美元。

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