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亞博館早前斥資10億元升級設施 3月將辦Jisoo見面會

亞洲國際博覽館表示，適逢踏入20週年的重要里程碑，該館早前斥資10億元，進行場館大規模設施升級，涵蓋硬件升級、網絡科技提升及智能環保方案。亞博續稱，升級後的設施顯著提升了場館的能源效益，與2018年相比，新設施可節省近三成能源。

亞博指出，場館亦引入一系列創新科技設施，如水冷式冷氣機組、太陽能板及隔熱玻璃膜、LED照明系統，以及員工面部識別登記系統等，其中面部識別系統將擴展至應用於承辦商工作人員，節省紙張並提高效率。

亞博指，3月館內精彩活動一浪接一浪，流行文化方面，美國殿堂級潮流盛事「ComplexCon 香港 2025」將載譽歸來。另一邊廂，韓國天團BLACKPINK成員Jisoo將首次於亞博館舉行個人巡迴見面會。此外，韓國女團GFRIEND亦將在亞博開唱，與歌迷慶祝出道10週年。

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