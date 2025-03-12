毛安杰表示，去年財富管理和保險業務收入，明顯受香港以外的跨境客戶增長帶動，去年跨境客戶佔該行零售業務收入約50%，較2019年的20%佔比明顯增加。他認為內地客戶來港開戶有結構性轉變，內地房地產市場疲弱、存款利率下降，內地人的儲蓄大幅增加，相對早前美國、日本股市表現理想，內地人有到境外開戶多元化投資的需求，香港作為國際金融中心，能夠滿足尋求多元化投資的客戶需求。即使近期香港和內地股市表現更為理想，不過當內地人了解有多元化的離岸投資渠道，他們仍有部署資金在港的需求，當離岸市場有投資機會時快速部署。

此外，保險亦是吸引跨境客戶來港開戶的目的，毛安杰指去年40%新增跨境客戶首個購買的產品是保險，他指香港有吸引的保單產品和良好的醫療服務，不論危疾和儲蓄能吸引跨境客戶，去年保險佔該行財富管理收入20%，趨勢正在增長。

本港客戶方面，他指本港約有100萬個富裕人士，一般有有3至4個銀行賬戶，成本會更高，該行目前市佔約14%。至於按揭、信用卡等消費金融業務，毛安杰指仍有一定壓力，現時實際按息為3至4厘，一旦市場利率上升，按揭業務利潤甚微，另外本港破產呈請個案高企，不良貸款及延遲還款有上升趨勢，該行將繼續審慎審批按揭貸款。

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