金管局稱，片中的騙徒「嗱喳蕉」為一隻披着善良可愛外衣的香蕉，一旦得逞便露出猙獰面目，用狡猾伎倆騙取市民的信任和金錢。

金管局引述警方數字稱，去年詐騙案按年升12%至4.4萬宗，但相對於2022年及2023年的案件宗數按年升幅逾四成有所收窄，但受騙金額仍然巨大，去年騙款達91.5億元。金管局續稱，去年初開始出現的假冒客服電話騙案在去年達 5,575 宗。投資騙案達 4,753 宗，較前年下跌24.9%。求職騙案則有4,083宗，較前年上升3.9%。當中，涉案受害人包括318名內地來港大學生，被騙金額逾2.3億元。

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