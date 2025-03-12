艾德韋宣（9919）公布2024年全年業績，收入8.48億元（人民幣，下同），按年減少12.3%，毛利2.54億元，按年減少14.8%。純利按年減26.6%至7924.3萬元，每股基本盈利0.1088元。建議派發末期股息每股3.7港仙，及末期特別股息每股3.3港仙。連同中期息每股2港仙，全年派息9港仙，按年降低28.5%。
公告稱，集團累計擁有超過550家來自全球知名品牌客戶，當中包括知名中高端時尚品牌，知名中高端汽車品牌及中國本土品牌。
根據灼識諮詢資料，集團仍為大中華區最大的高端奢侈品牌體驗營銷服務提供商，於2024年的市場佔有率為13.8%。展望未來，集團仍有信心應對複雜的全球宏觀經濟環境。作為2025年戰略的一部分，集團將繼續優先考慮運營效率及資源優化，以進一步提高盈利能力。
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