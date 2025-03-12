公告稱，集團累計擁有超過550家來自全球知名品牌客戶，當中包括知名中高端時尚品牌，知名中高端汽車品牌及中國本土品牌。

根據灼識諮詢資料，集團仍為大中華區最大的高端奢侈品牌體驗營銷服務提供商，於2024年的市場佔有率為13.8%。展望未來，集團仍有信心應對複雜的全球宏觀經濟環境。作為2025年戰略的一部分，集團將繼續優先考慮運營效率及資源優化，以進一步提高盈利能力。

其他報道

星展目標未來3年財富管理收入增一倍 今年擬增聘最多兩成零售銀行人手

亞博館早前斥資10億元升級設施 3月將辦Jisoo見面會

Zara母企上季業績符預期 今年首季業務放緩

富衛集團去年扭虧轉賺2400萬美元

國泰調整有擔保可轉換債券轉換價 未償還本金總額21.64億元

Capital Group 增持攜程

瑞銀增持平保

蔡崇信：人工智能市場規模最少78萬億元

非凡領越：testoni 將於米蘭設立全球旗艦店

儲能電池供應商雙登集團遞表申上市

全日沽空金額增10% 南方恒生科技增97% 盈富增1.9倍

恒指跌181點 北水成交增 流入262億史上次高 盈富蟬聯成交榜首

中國1年期利率互換邁向近兩年最大跌幅 國債普遍大幅上漲

美銀證券重申比亞迪電子「買入」評級 目標價升近四成至60元

去年9月至11月本港私貸金額跌1.3% 反映金融機構取態審慎

滬深三大指數午後向下 滬指以近日中低位收市

銀河證券：港股今年ADT可達2040億元 港交所目標價看升40%

沃爾瑪據報因要求中國供應商大幅減價被商務部約談

中信國際電訊去年盈利跌26% 末期息12.8仙

【有片：埋身擊】美國倘通脹回落利減息 黃金和白銀可伺機向上

Deliveroo撤出香港 私隱專員公署：將向戶戶送展開循規審查

361度全年多賺19% 末期息10港仙

半日沽空金額減12% 阿里沽空減53%

台積電據報建議英偉達、AMD等 入股英特爾晶圓廠合資企業