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香港快運盈轉虧 林紹波：基本營運數據理想 長遠仍看好

國泰航空（0293）旗下廉價航空香港快運去年錄得4億元虧損，乘客收益率下降至52.2仙。國泰航空行政總裁林紹波表示，主要因去年平均有5架空中巴士A320neo型飛機，因普惠發動機問題而停飛，影響營運。此外，短途航班運力增加逾四成，亦導致收益率壓力增加。

儘管面對挑戰，林紹波強調，長遠仍看好香港快運的發展前景，並有信心其業務將很快恢復盈利。

他指出，快運的基本營運數據較好，包括飛機使用率去年升一成，以及單位成本下降一成，顯示其競爭力持續增強。此外，快運持續增加航點，而市場對低成本航空的需求強勁，航班入座率亦表現理想。

期內，國泰貨運收益按年增長8.3%至240億元，但隨著中美關係緊張，美國進一步對中國商品加徵至20%的關稅，貨運業務前景仍存在不確定性。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，雖然短期內關稅措施可能對貨運業務造成影響，但整體需求仍然強勁，且國泰擁有高度靈活的業務模式，可根據市場需求變化調整航線與運力。

她舉例，現時市場談到「中國加一」（企業在中國以外的地區建立額外的生產或供應基地），而國泰在東南亞、越南、印度等地均擁有完善的貨運網絡，有能力靈活調整以應對貨物流向變化。此外，國泰亦積極拓展多元化貨運業務，減少對單一貨運類型的依賴，例如溫控貨物、醫療物資及特殊貨物解決方案。她強調，團隊會密切關注市場動態，並與貨主及貨運代理保持緊密溝通，以迅速應對需求變化。

針對香港政府增加機場離境稅的措施，劉凱詩表示，此舉或影響香港作為旅遊目的地及中轉樞紐的吸引力，不僅對香港出境旅客造成影響，亦可能降低內地及國際長途旅客選擇香港作為轉機點的興趣，進而轉向亞洲其他機場。她指出，國泰將就此議題與政府溝通。

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