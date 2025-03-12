儘管國泰航班量今年1月已恢復至2019年疫情前水平，但以可用座位千米（ASK）計算，國泰航空及旗下香港快運的運力僅達疫情前約八成。國泰行政總裁林紹波表示，未來12個月仍有大量增長空間，集團將持續擴展航線網絡，目標在2025年底突破100個航點。

林紹波指出，去年國泰與香港快運的整體客運力增長30%，導致收益率下降，短途航線票價受競爭影響尤為明顯。他預計，今年票價將進一步「正常化」，短途航線票價已基本恢復，而長途航線則隨著新增航點及航班數增加，票價可能進一步回落。例如，今年夏季往返北美的航班將超過每周110班，其中三藩市、紐約和洛杉磯每日三班，溫哥華及多倫多每日兩班。

對於會否考慮購買中國商飛C919，國泰營運及航空服務總裁麥皓雲透露，去年底國泰高層曾到訪中國商飛，了解其最新進展及未來計劃。他表示，國泰現有航線結構較適合較大型的客機，因此對C919的加長版尤感興趣，並關注C929的發動機選擇，以評估其是否適合作為未來中型寬體客機的選項。

被問到延遲交付波音777-9客機會否將有一段時間全線機隊都沒有頭等艙設置，麥皓雲僅回應指，國泰與波音保持密切聯繫，目前缺乏明確的交付時間表確實是一個問題，現在預計首批飛機將於2027年初交付。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩強調，票價由市場供需決定，短途票價已趨正常，而長途票價則視乎航線供應的增加而變化。她指出，國泰將持續加密航班數量，以應對市場需求。

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