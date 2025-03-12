百度（9888）今日宣布，完成其本金總額為20億美元於2032年到期可交換債券。公司擬將債券發行所得款項淨額用作償還若干現有債務、支付利息及一般公司用途。
百度表示，上述債券固定利息為零，本金將不會增值。除非於2032年3月12日前根據債券的條款回購、贖回或交換，否則債券將於當日到期。
該債券持有人不得於債券發行日一周年之前交換其該等債券。倘發生違約事件且情況持續，則債券持有人可隨時交換該等債券。自發行日期起一周年至該等債券到期日前6個月期間，該等債券持有人僅於滿足若干或有事項後方可將該等債券交換為現金。
於滿足若干條件的情況下，百度可選擇以其持有的攜程（9961）的普通股代替現金交付或以現金及攜程股份結合的方式交付。
上述債券的初始交換率為每10萬美元本金交換1,107.0457股攜程，相等於每股攜程股份約702.13港元的初始交換價，較對沖配售中的每股價格的交換溢價約43%）。
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