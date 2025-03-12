百度表示，上述債券固定利息為零，本金將不會增值。除非於2032年3月12日前根據債券的條款回購、贖回或交換，否則債券將於當日到期。

該債券持有人不得於債券發行日一周年之前交換其該等債券。倘發生違約事件且情況持續，則債券持有人可隨時交換該等債券。自發行日期起一周年至該等債券到期日前6個月期間，該等債券持有人僅於滿足若干或有事項後方可將該等債券交換為現金。

於滿足若干條件的情況下，百度可選擇以其持有的攜程（9961）的普通股代替現金交付或以現金及攜程股份結合的方式交付。

上述債券的初始交換率為每10萬美元本金交換1,107.0457股攜程，相等於每股攜程股份約702.13港元的初始交換價，較對沖配售中的每股價格的交換溢價約43%）。

其他報道

國泰：客運力未來一年有增長空間 目標年底航點突破100個

香港快運盈轉虧 林紹波：基本營運數據理想 長遠仍看好

艾德韋宣全年少賺26.6%至7924萬人幣 末期息連特別息共3.3仙

金管局推新輪「撳LINK 中『蕉』」短片 提醒市民警惕防騙案

星展目標未來3年財富管理收入增一倍 今年擬增聘最多兩成零售銀行人手

亞博館早前斥資10億元升級設施 3月將辦Jisoo見面會

Zara母企上季業績符預期 今年首季業務放緩

富衛集團去年扭虧轉賺2400萬美元

國泰調整有擔保可轉換債券轉換價 未償還本金總額21.64億元

Capital Group 增持攜程

瑞銀增持平保

蔡崇信：人工智能市場規模最少78萬億元

非凡領越：testoni 將於米蘭設立全球旗艦店

儲能電池供應商雙登集團遞表申上市

全日沽空金額增10% 南方恒生科技增97% 盈富增1.9倍

恒指跌181點 北水成交增 流入262億史上次高 盈富蟬聯成交榜首

中國1年期利率互換邁向近兩年最大跌幅 國債普遍大幅上漲

美銀證券重申比亞迪電子「買入」評級 目標價升近四成至60元

去年9月至11月本港私貸金額跌1.3% 反映金融機構取態審慎

滬深三大指數午後向下 滬指以近日中低位收市

銀河證券：港股今年ADT可達2040億元 港交所目標價看升40%

沃爾瑪據報因要求中國供應商大幅減價被商務部約談