上述交易前，江銅香港投資已持有2.08億股股索爾黃金股份。交易完成後，江銅香港投資合計持有3.66億股索爾黃金，約佔其已發行股份的12.19%，成為索爾黃金最大股東。原大股東BHP持有索爾黃金10.36%，變為第二大股東。

索爾黃金是一家礦產勘探及開發公司，總部位於澳大利亞珀斯，核心資產為位於厄瓜多爾的Cascabel項目100%股權，項目主要的Alpala礦床目前擁有探明、控制及推斷資源量：銅1,220萬噸、金3,050萬盎司、銀10,230萬盎司，其中證實和概略儲量：銅320萬噸、金940萬盎司、銀2,800萬盎司，目前該項目已完成預可行性研究。此外，索爾黃金還在厄瓜多爾等地擁有數十個不同階段的勘探項目。

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