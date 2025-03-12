江西銅業（0358）公告，全資子公司江銅香港投資與SolGold Canada Inc.（索爾黃金加拿大公司）簽署股份購買協議，據此，江銅香港投資購買索爾黃金加拿大所持有的倫敦及多倫多兩地上市公司SolGold Plc（索爾黃金）的1.57億股股份，合計交易對價為約1807萬美元。
上述交易前，江銅香港投資已持有2.08億股股索爾黃金股份。交易完成後，江銅香港投資合計持有3.66億股索爾黃金，約佔其已發行股份的12.19%，成為索爾黃金最大股東。原大股東BHP持有索爾黃金10.36%，變為第二大股東。
索爾黃金是一家礦產勘探及開發公司，總部位於澳大利亞珀斯，核心資產為位於厄瓜多爾的Cascabel項目100%股權，項目主要的Alpala礦床目前擁有探明、控制及推斷資源量：銅1,220萬噸、金3,050萬盎司、銀10,230萬盎司，其中證實和概略儲量：銅320萬噸、金940萬盎司、銀2,800萬盎司，目前該項目已完成預可行性研究。此外，索爾黃金還在厄瓜多爾等地擁有數十個不同階段的勘探項目。
其他報道
艾德韋宣全年少賺26.6%至7924萬人幣 末期息連特別息共3.3仙
金管局推新輪「撳LINK 中『蕉』」短片 提醒市民警惕防騙案
星展目標未來3年財富管理收入增一倍 今年擬增聘最多兩成零售銀行人手
國泰調整有擔保可轉換債券轉換價 未償還本金總額21.64億元
恒指跌181點 北水成交增 流入262億史上次高 盈富蟬聯成交榜首
去年9月至11月本港私貸金額跌1.3% 反映金融機構取態審慎
銀河證券：港股今年ADT可達2040億元 港交所目標價看升40%