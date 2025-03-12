英矽智能結合基因體學 、大數據分析以及深度學習來進行電腦藥物開發，致力於發展替代方案來取代藥廠裡藥物研發中的動物實驗，在香港科學園設總部；早前該公司已於2023年6月及去年3月兩次向港交所提交上市申請。

該公司行政總裁Alex Zhavoronkov表示，公司正考慮上市時間和選址，首選在香港上市。但他强調，公司收入來源健康、資本充足，並沒有資金壓力。

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