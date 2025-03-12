彭博報道，美國人工智能藥物初創企業英矽智能（Insilico Medicine Inc.）於今年1月完成由惠理集團（0806）領投的新一輪約1.1億美元融資後，正考慮重啟香港IPO計劃，預料將以超過10億美元（約78億港元）的估值申請在港上市。
英矽智能結合基因體學 、大數據分析以及深度學習來進行電腦藥物開發，致力於發展替代方案來取代藥廠裡藥物研發中的動物實驗，在香港科學園設總部；早前該公司已於2023年6月及去年3月兩次向港交所提交上市申請。
該公司行政總裁Alex Zhavoronkov表示，公司正考慮上市時間和選址，首選在香港上市。但他强調，公司收入來源健康、資本充足，並沒有資金壓力。
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