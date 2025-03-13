受汽車和汽油價格下跌影響，美國2月份CPI升幅創四個月來最低，但經濟學家預計貿易戰升級將在未來幾個月內推高各類商品價格。

關稅方面，歐盟和加拿大先後宣布對美國鋼鋁關稅的反制措施，特朗普表示將對歐盟的關稅反制做出回應，並抨擊愛爾蘭對美貿易順差，重申對等關稅威脅，全球貿易戰面臨進一步升級的風險。高盛CEO表示，美國商界領袖們希望特朗普能降低政策不確定性。

美國政府停止運作方面，美國參議院民主黨領袖舒默表示，民主黨將阻止共和黨為避免政府周六停止運作而提出的支出法案，並敦促共和黨接受民主黨所提撥款到4月11日的計劃。

俄烏戰爭方面，普京據悉可能對停火談判採用「拖字訣」，以確保己方條件得到最大滿足，可能要求把停止向烏克蘭供應武器作為停火條件之一。

道瓊斯工業平均指數收跌82點，跌幅0.2%，報41350點。標普500指數收漲27點，升幅0.49%，報5599點。納斯達克綜合指數收漲212點，或1.22%，報17648點。

麥當勞跌2.4%，報299.4美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累45點，而Salesforce升2.72%，報284.58元，貢獻道指46點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報216.98元，跌1.74%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報167.11元，升1.87%，亞馬遜(美：AMZN)收市報198.89元，升1.16%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報619.56元，升2.28%，英偉達(美：NVDA)收市報115.74元，升6.41%，微軟(美：MSFT)收市報383.27元，升0.74%，Tesla (美：TSLA)收市報248.09元，升7.59%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.82%，報541點。德國DAX指數收漲1.56%，報22676點；法國CAC 40指數漲0.6%，報7988點；英國富時100指數收漲0.53%，報8540點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.22%，報7883點。

美國2年期債息曾升最多1.47%，是3月11日後最大升幅，當日升幅為1.75%。高見4.0011厘，是3月7日4.0205厘後最高。收市報3.9866厘，是3月7日後收市新高，當日報3.9997厘。連升2日，累計升0.1033厘，對上一次連升2日是3月5日。

美國10年期債息曾升最多1.16%，是3月11日後最大升幅，當日升幅為1.9%。高見4.3297厘，是3月6日4.3417厘後最高。收市報4.3124厘，是2月24日後收市新高，當日報4.4003厘。連升2日，累計升0.0993厘，對上一次連升2日是3月5日。

美2年期10年期債息差曾低見31.159基點，是3月11日30.366基點後最窄。收市報31.96基點，是3月7日後收市最窄，當日報29.935基點。

美3個月10年期債息差終止11日倒掛，曾高見1.541基點，是3月7日1.894基點後最闊。收市報0.579基點，是2月24日後收市新闊，當日報9.88基點。

道指曾跌最多1.02%，是3月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.76%。低見41010.24點，是2024年9月12日40665.53點後最低。收市報41350.93點，是2024年9月12日後收市新低，當日報41096.77點。連跌3日，累計跌1450.79點，對上一次連跌3日是2024年12月31日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月24日。

標指曾升最多1.26%，是3月5日後最大升幅，當日升幅為1.43%。高見5642.19點，是3月10日5705.37點後最高。收市報5599.3點，是3月10日後收市新高，當日報5614.56點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月24日。

納指曾升最多2.09%，是1月28日後最大升幅，當日升幅為2.16%。高見17800.1點，是3月10日17868.07點後最高。收市報17648.45點，是3月7日後收市新高，當日報18196.22點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月24日。

其他報道

北水增持盈富 減持京基金融國際