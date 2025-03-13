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港股ADR升110點 夜期高水33點 東方海外、太古、九倉等業績

美股普遍向上，港股ADR升110點或0.47%，報23710點，即月恒指夜期跌6點，報23633點，夜期高水33點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1%，折合報515.33元；阿里巴巴（9988）跌1.35%，折合報133.18元；美團（3690）跌0.89%，折合報168.04元；匯控（0005）升0.46%，折合報86.61元；建行（0939）升0.05%，折合報6.63元。

道期現升0.161%；標期現升0.25%；納期現升0.31%。日本東證指數現升0.84%；韓國KOSPI指數現升0.65%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.16%。

VIX指數隔晚跌9.99%或2.69點，報24.23點。

紐油現跌0.17%或0.12美元，報67.56美元；布油現跌0.08%或0.06美元，報70.89美元；金價現升0.12%或3.73美元，報2938.5美元；LME 銅期貨隔晚升1.11%或107.5美元，報9770美元。比特幣現升0.62%或523.4美元，報83630.42美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.0019厘，報4.3105厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，東方海外（0316）、太古（0019）、太古股份公司Ｂ（0087）、九龍倉集團（0004）、白雲山（0874）、中銀航空租賃（2588）、俄鋁（0486）、順豐房託（2191）、廖創興企業（0194）、惠理集團（0806）、越秀交通基建（1052）、粵運交通（3399）等。

江銅（0358）斥1807萬美元增持索爾黃金，持股升至逾12%成最大股東。

百度（9888）：完成發行20億美元零息可交換債券。

國泰（0293）：客運力未來一年有增長空間，目標年底航點突破100個。香港快運盈轉虧，林紹波：基本營運數據理想，長遠仍看好。國泰調整有擔保可轉換債券轉換價，未償還本金總額21.64億元。

艾德韋宣（9919）全年少賺26.6%至7924萬人幣，末期息連特別息共3.3仙。

Capital Group，增持攜程（9961）

瑞銀增持平保（2318）

阿里（9988）蔡崇信：人工智能市場規模最少78萬億元。

非凡領越（0933）：testoni，將於米蘭設立全球旗艦店。

美銀上調舜宇（2382）目標價至102元，評級「買入」。

 

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