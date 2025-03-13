公司指，2023年度公司錄得銷售淨額異常強勁增長，2024年度則跌2.5%，該按年比較反映出截至2024年度公司經營所在若干主要市場的消費者情緒較預期疲弱，導致對可自由支配項目（包括高端及奢侈品牌）的支出縮減及零售客戶流量減少。此外，亦受到競爭對手在各個市場（尤其是在印度）增加打折促銷活動的影響。

公司指，持續強勁的全球旅遊業及觀光業趨勢有助於緩解截至2024年度宏觀經濟困境的影響。相比之下，2023年度的銷售淨額受以下因素推動：亞洲地區疫情後（尤其是中國於2023年初取消限制後）旅遊復蘇、2023年夏季旅遊旺季前北美洲對批發客戶的銷售額增長，以及受到對 TUMI 主要核心產品系列需求上升的推動及先前延誤的存貨終於到貨的支持而導致 TUMI 品牌銷售強勁。

公司指，新秀麗品牌銷售淨額按年增長3.3%，乃受惠於其陣容強大的產品系列及品牌定位升級。TUMI品牌銷售淨額於2024年下降0.8%，乃由於消費者需求及流量放緩影響眾多高端及奢侈品牌，以及2023年的銷售淨額基數較高。AmericanTourister品牌銷售淨額下降6.1%，乃由於印度的競爭對手增加打折促銷活動及北美洲批發客戶更加謹慎。然而，2024年第四季度，所有核心品牌的銷售淨額趨勢均改善，尤其是新秀麗及TUMI品牌的銷售淨額分別按年增長4.6%及4.4%。

主席Timothy Charles Parker預計，儘管宏觀經濟前景仍不明朗，但全球旅遊業及觀光業將於2025年穩步增長，支持消費者對公司產品的需求。

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