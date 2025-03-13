恒指今早高開16點或0.07%，報23616點，大市成交金額34億元；國指今早高開8點或0.11%，報8690點。恒生科技指數開市報5867點，升0.38%。上升股份比例為10.29%，下跌為3.99%，無升跌為85.7%。