恒指今早高開16點或0.07%，報23616點，大市成交金額34億元；國指今早高開8點或0.11%，報8690點。恒生科技指數開市報5867點，升0.38%。上升股份比例為10.29%，下跌為3.99%，無升跌為85.7%。
藍籌36隻升，19隻下跌，28隻無升跌。理想（2015）升2.85%，報115.5元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌1.75%，報6.74元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，4隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報115.5元，升2.85%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報166.8元，跌0.83%。
恒指續高於10天線(23586.68點)。科指續高於10天線(5806.95點)。
新秀麗（1910）全年少賺13% 派息0.1074美元 料全球旅遊業及觀光業穩步增長。開市報19.94元，升2.26%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，東方海外（0316）開市報115元，跌0.17%。
太古（0019）開市報73.4元，升0.27%。
太古股份公司Ｂ（0087）無成交，報11.38元。
九龍倉集團（0004）無成交，報20.35元。
白雲山（0874）無成交，報18.6元。
中銀航空租賃（2588）開市報62.7元，升1.7%。
俄鋁（0486）開市報5.14元，升1.58%。
順豐房託（2191）無成交，報3.22元。
廖創興企業（0194）無成交，報3.87元。
惠理集團（0806）無成交，報1.72元。
越秀交通基建（1052）無成交，報3.79元。
粵運交通（3399）開市報1.73元，無升跌。
江銅（0358）斥1807萬美元增持索爾黃金，持股升至逾12%成最大股東。開市報13.48元，升0.45%。
百度（9888）：完成發行20億美元零息可交換債券。開市報90.3元，升0.28%。
國泰（0293）：客運力未來一年有增長空間，目標年底航點突破100個。香港快運盈轉虧，林紹波：基本營運數據理想，長遠仍看好。國泰調整有擔保可轉換債券轉換價，未償還本金總額21.64億元。開市報10.7元，跌1.83%。
艾德韋宣（9919）全年少賺26.6%至7924萬人幣，末期息連特別息共3.3仙。開市報0.93元，無升跌。
Capital Group，增持攜程（9961）。開市報474元，無升跌。
瑞銀增持平保（2318）。開市報46.9元，跌0.42%。
阿里（9988）蔡崇信：人工智能市場規模最少78萬億元。開市報133.8元，跌0.74%。
非凡領越（0933）：testoni，將於米蘭設立全球旗艦店。無成交，報0.455元。
美銀上調舜宇（2382）目標價至102元，評級「買入」。開市報87.1元，無升跌。
破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見92.05元，開市報92.05元，升0.05%；九方智投控股（9636）創上市新高，見43.45元，開市報43.45元，升2.24%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見13.98元，開市報13.98元，升2.49%；農行（1288）創52周高，見4.88元，開市報4.88元，無升跌；東亞銀行（0023）創52周高，見12元，開市報12元，升1.69%；杉杉品牌（1749）創52周高，見1.15元，開市報1.15元，升5.5%；中國建築國際（3311）創52周高，見12.98元，開市報12.98元，升1.25%。
2隻股份創上市新低，包括啓明醫療－Ｂ（2500）低見1.89元，開市報1.89元，跌66.37%；瀚華金控（3903）低見0.141元，開市報0.141元，跌14.02%。
異動股
上升異動股，包括，陽光１００中國（2608）開市報0.023元，升15%；新吉奧房車（0805）開市報1.32元，升14.78%；中國旭陽集團（1907）開市報3.26元，升14.39%；首惠產業金融（0730）開市報0.136元，升14.29%；中國紅包（8316）開市報0.275元，升12.24%；交大慧谷（8205）開市報0.41元，升10.81%；億華通（2402）開市報34.95元，升10.6%；智雲健康（9955）開市報1.47元，升9.7%；國家聯合資源（0254）開市報0.046元，升9.52%；永旺（0984）開市報0.43元，升8.86%。
下跌異動股，包括，啓明醫療－Ｂ（2500）創上市新低，見1.89元，開市報1.89元，跌66.37%；瀚華金控（3903）創上市新低，見0.141元，開市報0.141元，跌14.02%；兗煤澳洲（3668）開市報26.4元，跌11.26%；祈福生活服務（3686）開市報0.57元，跌10.94%；金川國際（2362）開市報0.66元，跌9.59%；百利達集團控股（8179）開市報0.085元，跌6.59%；鷹普精密（1286）開市報3.8元，跌5.71%；高陽科技（0818）開市報0.36元，跌4%；ＦＩ南方比特幣（7376）開市報5.37元，跌3.94%；正榮地產（6158）開市報0.05元，跌3.85%。
其他報道
新秀麗全年少賺13% 派息0.1074美元 料全球旅遊業及觀光業穩步增長
港股ADR升110點 夜期高水33點 東方海外、太古、九倉等業績
道指連跌3日見半年低 收跌82點 美3個月10年期債息終止11日倒掛