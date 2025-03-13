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官媒：穩住股市決心就是信心

內地官媒《經濟日報》發表題為《穩住股市的決心就是信心》的評論文章指，今年的《政府工作報告》首次把穩住樓市股市寫進總體要求，並提出更大力度促進樓市股市健康發展，再次突顯股市的重要地位，體現出黨中央、國務院要穩住股市的態度和決心。

文章指，眼下中國經濟社會發展面臨抓改革、惠民生、強信心等多重任務，極需一個平穩健康運作的股市來穩住發展信心、提振社會預期、護航經濟成長。

文章提到，當前中國經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足，特別是消費不振，背後一大原因就是預期不穩。股市是經濟運行的重要「風向標」，是投資者信心和預期的直接反映，是穩預期的重要突破口。文章又指，能夠穩住廣大投資者和上市公司的「錢袋子」，有效釋放財富效應，對經濟形成正反饋機制。

文章強調，穩住股市是黨中央、國務院一以貫之的政策方針，既有現實基礎，也有策略支撐，是可望又可及的。文章指出，今年要以更大力度促進股市健康發展，今年的政府工作報告提出了許多實招硬招，包括深化資本市場投融資綜合改革，大力推動中長期資金入市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設；改革優化股票發行上市和併購重組製度；加快多層次債券市場發展等，進一步穩住股市

 

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