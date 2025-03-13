報道引述消息指，最近幾周，在香港交易所與經紀界舉行的背景會議上，交易所官員提出了精簡每隻股票的最小交易單位或交易手數的選擇。

目前單位由各公司自行設定，範圍從每筆交易100股到數千股不等。內地等其他市場，通常以10 股為標準交易單位，有時甚至低至1股。

雖然香港的投資者可以購買部分股本，但由於基礎設施問題，其成本高於整股。報道引述消息指，官員們也討論了讓交易所規定單股交易價格與股票買賣單位價格相同的問題，以提高廣大民眾的流動性。這將避免對與交易手數一致的衍生性商品和結算系統進行大規模的市場調整。

報道引述消息指，港交所尚未顯示優先的方向。報道引述消息指，政策制定仍在進行中，時間表和範圍尚未明確。

港交所發言人在一份聲明中表示，「我們正處於對每手買賣單位規模進行審查的初始階段，這是港交所持續努力的一部分，旨在增強香港股票市場結構，確保其符合市場預期」，「港交所將考慮各種選擇的優點，並在實施任何變更之前諮詢市場。」

這項審查是推動股市從2023年的低點恢復流動性的更廣泛舉措的一部分。

經紀商擔心的一個問題是，允許一股交易可能會增加成本。目前，港交所會根據交易員和做市商使用的所謂節流手段收取費用。在香港，一個節流閥(throttles)每秒只能處理兩個訂單，而在美國，一個節流閥可以處理數千個訂單。小額單股訂單交易激增將需要額外的節流閥，每個節流閥的預付成本為50000元。

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