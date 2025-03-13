moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息全線向下 總結餘上升 Shibor普遍向下

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌3.79點子至3.8%，是3月10日後最低，當日報3.8%。對上一次連跌2日是2月28日，當日拆息報3.96018%。

港元現報7.7714元貶值21點子，曾貶值最多21點子，報7.7714元，亦曾升值最多5點子，報7.7688元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌60.48點子至2.6675%，是1月17日後最低；1星期HIBOR跌29.73點子至3.35488%，是3月10日後最低；2星期HIBOR跌18.54點子至3.48381%，是3月10日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.3點子至3.90232%，是2月14日後最低；6個月期HIBOR跌1.02點子至3.99929%，是2月20日後最低；12個月期HIBOR跌0.48點子至4.05446%，是2月19日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減9.89億元，至總數19716.31億元，是3月5日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減10.2億元，至總數6055.25億元，是3月5日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日增0.03億元，至總數132.56億元，是3月10日後最高。收市總結餘為447.2億元，較再上一日增0.62億元，總結餘是3月4日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日減0.34億元，至總數13081.3億元，是3月10日後最低，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增1.38億元，至總數12028.2億元，是3月6日後最高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔4日後，再有變動，增0.62億元。

美匯美息

美元指數現報103.546貶值0.066點或0.06%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3248%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.412%，終止連續4日擴闊，利差是2025年2月28日後最窄，當日差距為-0.3645%。

對上一次終止連續4日擴闊，是2025年3月04日，當日利差報-0.4425%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor升1.3點子至1.771%，是3月11日後最高；1星期Shibor跌0.6點子至1.774%，是3月7日後最低；2星期Shibor跌2.2點子至1.85%，是3月6日後最低；1個月期Shibor升0.7點子至1.961%，是2024年4月30日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.1點子至2.001%，是3月11日後最低；6個月期Shibor跌0.1點子至2.001%，是3月11日後最低；1年期Shibor跌0.2點子至2.002%，是3月11日後最低。

 

其他報道

據報港交所正討論降每手股數 降入場門檻

瑞銀重新預期美元2025年偏軟

官媒：穩住股市決心就是信心

參議院領袖舒默：將阻止避免政府停止運作方案

據報匯控為部分投資銀行家安排短期留用協議

英特爾新CEO稱維持晶片代工策略

Ares據報擬折扣價從銀行收購部分新世界債券

維昇藥業IPO 入場費7603.92元

獅騰控股推Geene TurboGT 少於1秒實現AI生成回應

金川國際折讓13%配股 籌3.8億

滬深三大指數低開 人行進行359億人幣逆回購

恒指高開16點 科指升0.38% 理想升2.8%

新秀麗全年少賺13% 派息0.1074美元 料全球旅遊業及觀光業穩步增長

港股ADR升110點 夜期高水33點 東方海外、太古、九倉等業績

道指連跌3日見半年低 收跌82點 美3個月10年期債息終止11日倒掛

北水增持盈富 減持京基金融國際