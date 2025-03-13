港元現報7.7714元貶值21點子，曾貶值最多21點子，報7.7714元，亦曾升值最多5點子，報7.7688元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌60.48點子至2.6675%，是1月17日後最低；1星期HIBOR跌29.73點子至3.35488%，是3月10日後最低；2星期HIBOR跌18.54點子至3.48381%，是3月10日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.3點子至3.90232%，是2月14日後最低；6個月期HIBOR跌1.02點子至3.99929%，是2月20日後最低；12個月期HIBOR跌0.48點子至4.05446%，是2月19日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減9.89億元，至總數19716.31億元，是3月5日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減10.2億元，至總數6055.25億元，是3月5日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日增0.03億元，至總數132.56億元，是3月10日後最高。收市總結餘為447.2億元，較再上一日增0.62億元，總結餘是3月4日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日減0.34億元，至總數13081.3億元，是3月10日後最低，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增1.38億元，至總數12028.2億元，是3月6日後最高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔4日後，再有變動，增0.62億元。

美匯美息

美元指數現報103.546貶值0.066點或0.06%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3248%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.412%，終止連續4日擴闊，利差是2025年2月28日後最窄，當日差距為-0.3645%。

對上一次終止連續4日擴闊，是2025年3月04日，當日利差報-0.4425%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor升1.3點子至1.771%，是3月11日後最高；1星期Shibor跌0.6點子至1.774%，是3月7日後最低；2星期Shibor跌2.2點子至1.85%，是3月6日後最低；1個月期Shibor升0.7點子至1.961%，是2024年4月30日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.1點子至2.001%，是3月11日後最低；6個月期Shibor跌0.1點子至2.001%，是3月11日後最低；1年期Shibor跌0.2點子至2.002%，是3月11日後最低。

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