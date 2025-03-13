報道引述消息指，FTC的工作人員近幾周一直在繼續進行調查，與企業和其他團體會面以收集信息。

FTC去年年底向微軟發出了所謂的民事調查要求，類似於傳票。彭博社看過的這份文件要求微軟交出大量關於其人工智能運營的數據，包括訓練模型和獲取數據的成本，這些數據可以追溯到2016年。該機構尋求有關微軟數據中心的詳細信息，以及為滿足客戶需求而尋找足夠算力的努力等。

FTC還在仔細審查微軟在與OpenAI達成協議後削減自身人工智能項目資金的決定，這可能被視為損害了人工智能市場的競爭。

微軟發言人稱，「我們正在與該機構合作」，FTC沒有回覆置評請求。

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