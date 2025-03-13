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恒指半日跌173點 科指跌2.1%見一周低 失守10天、20天線

美股隔晚個別發展，通脹數據降經濟增長憂慮，但另一方面關稅戰持續，美期今早向下，韓、台、A股、港股反覆下跌，科指低見5712.51點，是3月5日5565.54點後最低。科技股普遍下跌，三桶油等資源股上升。

恒指今早高開16點，高位升112點，低位跌182點，高低波幅295點。上升股份比例為18.92%，下跌為36.08%，無升跌為44.98%。

恒指半日跌173點或0.74%，報23426點，大市成交金額1215億元；國指跌70點或0.81%，報8611點。恒生科技指數收報5718點，跌2.17%。

藍籌股成交金額508.48億元，佔大市成交41.85%；科指成份股成交金額365.3億元，佔大市成交30.06%；國指成份股成交金額467.72億元，佔大市成交38.49%。

24隻雙櫃台股，總成交0.35億元人民幣，相當於約0.37億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.42%，至134.25億元，佔大市成交11.04%。牛熊證成交金額57.48億元，減少2.19%；窩輪成交金額76.76億元，減少18.78%。

藍籌23隻升，56隻下跌，4隻無升跌。神華（1088） 升2.09%，收報31.8元，是升幅最大的藍籌，快手（1024）跌5.09%，收報62.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報47.15元，升0.75%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報18.38元，跌8.33%。

恒指跌穿10天線(23567.73點)，下試20天線(23338.58點)。科指跌穿10天線(5792.04點)、20天線(5746.98點)。

北水南下合計淨流入17.18億元，較上日減少93.44%，連續第2日流入，累計流入279.3億元，對上一次連續2日淨流入是3月6日。北水本月累計流入890.69億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）529.86億元，較上日減58.51%，佔香港市場成交額由上日的22.93%減至21.79%。

傳內地監管機構促四大行維持對新世界（0017）現有信貸額度。Ares據報擬折扣價從銀行收購部分新世界債券。收報5.27元，升1.74%。

據報港交所（0388）正討論降每手股數 降入場門檻。收報347.6元，跌0.52%。

據報匯控（0005）為部分投資銀行家安排短期留用協議。收報85.8元，升0.88%。

獅騰控股（2562）推Geene TurboGT 少於1秒實現AI生成回應。收報25.25元，升0.8%。

金川國際（2362）折讓13%配股 籌3.8億。收報0.64元，跌12.33%。

新秀麗（1910）全年少賺13% 派息0.1074美元 料全球旅遊業及觀光業穩步增長。收報19.78元，升1.44%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，東方海外（0316）收報112.4元，跌2.43%。

太古（0019）收報70.95元，跌3.07%。

太古股份公司Ｂ（0087）收報11.32元，跌0.53%。

九龍倉集團（0004）收報19.62元，跌3.59%。

白雲山（0874）收報18.3元，跌1.61%。

中銀航空租賃（2588）收報62元，升0.57%。

俄鋁（0486）收報5.28元，升4.35%。

順豐房託（2191）收報3.21元，跌0.31%。

廖創興企業（0194）收報3.87元，無升跌。

惠理集團（0806）收報1.7元，跌1.16%。

越秀交通基建（1052）收報3.71元，跌2.11%。

粵運交通（3399）收報1.71元，跌1.16%。

江銅（0358）斥1807萬美元增持索爾黃金，持股升至逾12%成最大股東。收報13.38元，跌0.3%。

百度（9888）：完成發行20億美元零息可交換債券。收報89.4元，跌0.72%。

國泰（0293）：客運力未來一年有增長空間，目標年底航點突破100個。香港快運盈轉虧，林紹波：基本營運數據理想，長遠仍看好。國泰調整有擔保可轉換債券轉換價，未償還本金總額21.64億元。收報10.28元，跌5.69%。

艾德韋宣（9919）全年少賺26.6%至7924萬人幣，末期息連特別息共3.3仙。收報0.89元，跌4.3%。

Capital Group，增持攜程（9961）。收報468.4元，跌1.18%。

瑞銀增持平保（2318）。收報46.85元，跌0.53%。

阿里（9988）蔡崇信：人工智能市場規模最少78萬億元。收報131.1元，跌2.74%。

非凡領越（0933）：testoni，將於米蘭設立全球旗艦店。收報0.475元，升4.4%。

美銀上調舜宇（2382）目標價至102元，評級「買入」。收報85.7元，跌1.61%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見96.9元，收報95.45元，升3.75%；德林國際（1126）創上市新高，見6.25元，收報6.16元，跌0.32%；九方智投控股（9636）創上市新高，見43.45元，收報41.3元，跌2.82%；零跑汽車（9863）創上市新高，見50.4元，收報48.8元，無升跌；佑駕創新（2431）創上市新高，見34.3元，收報29.3元，升6.16%；越疆科技（2432）創上市新高，見68.85元，收報63.15元，升22.15%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見13.98元，收報13.68元，升0.29%；東亞銀行（0023）創52周高，見12元，收報11.98元，升1.53%；第一太平（0142）創52周高，見5.01元，收報4.88元，跌1.41%；潼關黃金（0340）創52周高，見0.87元，收報0.82元，升3.8%；遠大醫藥（0512）創52周高，見6.09元，收報5.94元，升13.36%；嘉里建設（0683）創52周高，見18.04元，收報17.86元，升2.29%；中基長壽科學（0767）創52周高，見0.485元，收報0.44元，升10%；中國鐵塔（0788）創52周高，見12.46元，收報12.22元，無升跌。

破頂指數成份股包括，招商銀行（3968）創52周高，見49.25元，收報48.65元，升1.88%；農行（1288）創52周高，見4.98元，收報4.93元，升1.02%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括中國三迪（0910）低見0.018元，收報0.019元，無升跌；高視醫療（2407）低見5.85元，收報5.98元，跌0.17%；啓明醫療－Ｂ（2500）低見1.7元，收報2.17元，跌61.39%；亨得利（3389）低見0.093元，收報0.093元，跌3.13%；瀚華金控（3903）低見0.141元，收報0.173元，升5.49%；艾美疫苗（6660）低見3.63元，收報3.64元，跌6.19%；星空華文（6698）低見2.02元，收報2.05元，跌6.39%；中國來騎哦（8039）低見0.094元，收報0.095元，跌11.21%；找鋼集團（6676）低見6.4元，收報7.35元，跌0.14%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.63元，跌1.56%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.018元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.179元，收報0.18元，跌2.17%；雅天妮集團（0789）低見0.305元，收報0.305元，跌3.17%；民生國際（0938）低見0.46元，收報0.5元，跌24.24%；香港科技探索（1137）低見1.21元，收報1.21元，跌1.63%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；易大宗（1733）低見0.98元，收報0.98元，跌2%；新特能源（1799）低見6.02元，收報6.02元，跌4.29%；中國春來（1969）低見4.04元，收報4.08元，升0.25%。

異動股

上升異動股，包括，龍皇集團（8493）收報0.07元，升75%；十方控股（1831）收報0.135元，升46.74%；德信服務（2215）收報1.02元，升27.5%；越疆科技（2432）創上市新高，見68.85元，收報63.15元，升22.15%；華寶國際（0336）收報3.1元，升21.57%；中國三三傳媒（8087）收報0.6元，升21.21%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.036元，升20%；維亮控股（8612）創52周高，見0.42元，收報0.28元，升19.15%；順風清潔能源（1165）收報0.019元，升18.75%；新利軟件（8076）收報0.027元，升17.39%。

下跌異動股，包括，啓明醫療－Ｂ（2500）創上市新低，見1.7元，收報2.17元，跌61.39%；民生國際（0938）見52周低0.46元，收報0.5元，跌24.24%；祈福生活服務（3686）收報0.5元，跌21.88%；鷹普精密（1286）收報3.16元，跌21.59%；創勝集團－Ｂ（6628）收報1.38元，跌17.86%；海納星空科技（8297）收報0.049元，跌15.52%；太平洋酒吧（8432）收報0.032元，跌13.51%；天元醫療（0557）收報0.46元，跌13.21%；大禹金融（1073）收報0.095元，跌12.84%。

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