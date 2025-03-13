九龍倉集團（0004）公布，全年轉蝕32.2億元，去年同期賺9.4億元，基礎盈利28億元，低過預期的39.8億元。派息0.20元。全年收入121.2億元，亦低過預期的140.9億元。開發物業營業額22.5億元。
公司指，基礎淨盈利減少，主要因為中國內地發展物業確認入賬銷售額減少及應佔減值撥備增加至20.18億，去年則為18.5億元。
香港物業按應佔份額計算，發展物業收入下跌71%至3.2億元，營業盈利則下跌36%至1.7億元，主要因為確認入賬銷售額減少。
內地發展物業按應佔份額計算，確認入賬的收入減少65%至32.1億元，營業盈利減少9%至9.3億元。
中國內地投資物業分部整體收入下跌4%至45.7億元，營業盈利下跌6%至29.8億元。
公司指，展望未來，一場重大貿易戰迫在眉睫、地緣政治緊張局勢升溫、美國聯儲局息口走向 和新關稅政策都可能引發經濟波動。中國內地方面，旨在減輕房地產行業債務負擔的大規模財政支持措施的效果正待顯現，但重建消費者信心仍面臨挑戰。香港方面，改善基本經濟狀況是樓市復蘇的關鍵。面對複雜形勢，集團會繼續審慎理財，同時聚焦核心競爭力以推動發展。
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